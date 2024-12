Euroopa Liit arutab Süüria uute võimudega Vene baaside sulgemist

Mõned Euroopa Liidu riigid soovivad, et blokk sunniks Süüria uut juhtkonda sulgema riigis asuvad Venemaa sõjaväebaasid, ütles EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas esmaspäeval. Suuremate lääneriikide diplomaadid on alustanud Damaskuses kohtumisi võimule tõusnud rühmitusega Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

"Paljud välisministrid tõstsid selle teemaks, öeldes, et uuele juhtkonnale peaks tingimuseks seadma, et nad ka seal Vene mõjust vabaneksid, sest see on baas, kus nad oma tegevust ka Aafrika ja lõunanaabrite suunas juhivad," ütles Kallas esmaspäeval ajakirjanikele pärast EL-i välisministrite kohtumist Brüsselis. "Seega tõstatame selle küsimuse kohtumistel [Süüria] juhtkonnaga," vahendas Politico.

Euroopa Liit on asunud Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kukutanud mässuliste rühmitustega kontakte looma ja on seadnud rea ​​tingimusi, mis peavad olema täidetud enne, kui EL tunnustab ametlikult uut võimu või loob nendega ametlikud diplomaatilised suhted, ütles Kallas. Euroopa Liit oli peatanud kõik diplomaatilised suhted Assadi valitsusega.

Kallas ütles, et EL tõstatab esimeste kontaktide käigus mässulistega ka Vene vägede küsimuse Tartusi mereväe- ja Hmeimimi õhubaasis. Venemaa on osa oma vägedest nendest baasidest ära viinud, kuid mitte veel täielikult Süüriast lahkunud.

Iisrael on Süüria sõjalisi objekte neis samades piirkondades mitu päeva pommitanud, kuid pole teada, et oleks rünnanud Vene laevu Tartusi sadamas.

Lääne valitsused seavad Süüria uue juhtkonnaga kontakte sisse

Lääneriikide valitsused on alustanud kontakte Süüria uute võimudega, kes kukutasid detsembri alguses Bashar al-Assadi valitsuse. Ühendkuningriigi diplomaadid kohtusid islamistliku rühmituse Hayat Tahrir al-Sham (HTS) juhi Ahmed al-Sharaaga juba esmaspäeva õhtul, teisipäeval on oodata Saksa ja Prantsusmaa ametnike kohtumist HTS-i liidriga.

Lääne valitsused avavad järk-järgult kanaleid Damaskuse uutele võimudele, ehkki nimetavad selle juhtivad jõudu, organisatsiooni Hayat Tahrir al-Shami terrorirühmituseks, tõdes uudisteagentuur Reuters.

Esmaspäeva hilisõhtul kohtus Sharaa, keda varem tunti tema võitlejanime Abu Mohammed al-Jolani järgi, Briti välisministeeriumi delegatsiooniga. Ta rõhutas sidemete taastamise ja Süüria suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamise vajadust, et Süüria põgenikud saaksid koju tagasi pöörduda, teatas Süüria riiklik uudisteagentuur SANA.

SANA avaldatud fotodel on näha, et Sharaa, kelle juhitav rühmitus kuulus al-Qaedasse kuni 2016. aastani, kui sidemed sellega katkestas, kandis seni oma kõige kõrgetasemelisemal kohtumisel pärast võimuhaaramist lääneriikide esindajaga lipsuta särki ja pintsakut, vahendas Reuters. Sellised pildid rõhutavad geopoliitilist nihet, mis võib potentsiaalselt avada lääneriikidele tee kontaktide taasavamiseks Damaskusega, andes löögi Assadi toetanud Venemaa ja Iraani liitlastele.

Sharaa rääkis kohtumisel brittidega vajadusest üles ehitada õigusriik ja institutsioonid ning tagada turvalisus, teatas SANA. "Ta rääkis ka Suurbritannia olulisest rollist rahvusvaheliselt," lisas agentuur.

Ühendkuningriigi välisminister David Lammy ütles enne kohtumist, et Suurbritannia saatis Briti kõrgetest ametnikest koosneva delegatsiooni Damaskusesse kohtuma Süüria uute ajutiste võimude ja Süüria kodanikuühiskonna rühmituste liikmetega.

Saksa diplomaadid plaanivad teisipäeval Damaskuses läbirääkimisi ka HTS-i esindajatega, teatas Saksamaa välisministeerium. Ministeeriumi pressiesindaja ütles, et kõnelustel keskendutakse Süüria üleminekuprotsessile ja vähemuste kaitsele.

"Seal uuritakse ka diplomaatilise kohaloleku võimalusi Damaskuses," lisas pressiesindaja avalduses, kordades, et Berliin jälgib tähelepanelikult HTS-i, pidades silmas selle juuri al-Qaeda ideoloogias. "Niipalju kui aru saab, on nad seni käitunud heaperemehelikult," ütles pressiesindaja.

Süüria konflikt, mis sai alguse 2011. aasta ülestõusust Assadi raudse võimu vastu, viis miljonid süürlased pagulastena välismaale, sealhulgas umbes miljon neist saabus Saksamaale.

Ka Prantsusmaa võimud teatasid, et nende diplomaadid külastavad teisipäeval Damaskust, et kohtuda HTS-i esindajatega.

USA välisministeerium teatas esmaspäeval, et USA valitsus on HTS-iga viimase nädala jooksul rohkem kui üks kord suhelnud.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ütles esmaspäeval, et Euroopa Liit peaks olema valmis leevendama Süüria-vastaseid sanktsioone, kui riigi uus juhtkond astub positiivseid samme, et luua kaasav valitsus ning austada naiste ja vähemuste õigusi.

Damaskuse uus administratsioon on esitanud vähe üksikasju oma mõtteviisi kohta järgmiste sammude kohta Süürias, mis on väljumas enam kui viis aastakümmet kestnud Assadi perekonna raudsest valitsemisest ja peaaegu 14 aastat kestnud laastavast kodusõjast.

Äsja ametisse nimetatud peaminister Mohammed al-Bashir, kes juhtis varem HTS-iga seotud valitsust Idlibi provintsis, on öelnud, et jääb ametisse märtsini.