Teised ülikoolid seisukohta EKA suhtes ei võta

"Meil otseselt institutsionaalset koostööd ei ole Iisraeliga, on Erasmuse üliõpilasvahetuse programm. Meil on ka üks tudeng minemas praegu Erasmusega Iisraeli Ben Gurioni ülikooli," sõnas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

"Meil mingeid lepinguid katkestada pole ja me seda ka ei teeks," ütles Asser.

"Kahetsusväärselt on see teema tõusnud, aga mina ei tea EKA-s toimuvast ka rohkem, kui ma meediast olen lugenud. Oleks mõistlik vaadata, millest lähtudes need otsused on tehtud seal," lisas ta.

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rektor ja rektorite nõukogu esimees Tiit Land ütles, et TTÜ-l kehtivaid lepinguid Iisraeliga ei ole.

EKA juhtumit kommenteerides ütles Land, et ülikoolid on erinevad ja ta ei tea kuidas liikmeskond end tunneb, aga paratamatult on seal poliitiline maik juures.

"Aga meil on keeruline teise ülikooli juhtkonna tegevust heaks kiita või hukka mõista. Eks samasuguseid arenguid on ju olnud ka teistes riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides, kus on suured mõlema poole kogukonnad. See on lihtsalt paratamatu, et see niimoodi on," ütles Land.

Landi sõnul arutab teisipäeval kogunev rektorite nõukogu mitteformaalselt EKA-s toimunut.

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ei soovinud EKA teemat ERR-ile kommenteerida.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) õppekava juht teatas eelmisel nädalal üliõpilastele, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari kolledži kaasprofessor Jonathan Ventura töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega, kirjutas Eesti Ekspress esmaspäeval.

Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ütles Ekspressile, et ülikool ei ole avatud Iisraeli ülikoolide koostööpakkumistele.