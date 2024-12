Hotellijuht: Eesti hotelliturg on madalseisust väljumas

Leedu ettevõte GVP Invest Estonia avas kolmapäeval Tallinnas Hampton by Hiltoni hotelli. Kuid arendajad mõistavad, et Eesti hotelliturg on alles madalseisust väljumas ja ootavad turu taastumist. Samas kui Lõuna-Euroopas turism tänavu õitseb, on Eesti muutunud hinnatõusu tõttu vähemalt ostuturiste jaoks kalliks maaks.

Hotelli arendaja GVP Invest Estonia alustas hotelli arendust kuus aastat tagasi, mil turistide külastatavus Eestis näitas rekordtulemusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Turg kasvas, kõik olid õnnelikud ja kõik oli hästi. Nüüd on 2024. aasta lõpp. Situatsioon on hoopis teine. Aga meie optimism on küllaltki tugev, sest me oleme absoluutselt veendunud, et see, mis toimub nii Eestis kui ka meid ümbritsevas, kunagi muutub. Status quo´d ei tule kunagi. Me loodame, et sõda lõpeb ja me jälle ootame turiste siia rohkem," ütles GVP Invest Estonia esindaja Sigitas Daugnoras.

Hotelli investeering ulatus 24 miljoni euroni, mis jäi planeeritud piiridesse, ütles Daugnoras. Uus 184 toaga hotell on suunatud peamiselt pere- ja ärireisijatele.

Radisson Collectioni ja Palace hotelli juht Ain Käpp ütles, et rahvusvahelised hotelliketid on endiselt Eestisse oodatud. Kuid kui 2019. aastal majutati Eestis ligi 3,8 milionit inimest, siis eelmisel aastal jõudis külastajate arv uuesti 3,4 miljonini. Välisturistide osas Eesti majutusasutused alles hakkavad koroona ja sõja madalseisust välja saama.

"Õnneks on seda kompenseerinud kohalikud inimesed, mille üle on meil väga hea meel. Ja hästi positiivne on Läti, kelle kasv on olnud hea. Ja sellel perioodil hotelli keskmine hind on tõusnud ikkagi suhteliselt vähe, viimase statistika järgi on keskmine hind Tallinnas tõusnud ainult üheksa protsenti, võrrelduna 2019. aastaga," rääkis Käpp.

Kulud on samal ajal kasvanud 45 protsenti, mistõttu on hotellide kasumlikkus suure surve all, ütles Käpp. Samas paljudes teises Euroopa riikides, eriti Lõuna-Euroopas, turismiäri tänavu õitseb. Üldise hinnatõusu tõttu pole Eesti näiteks Soome ostuturistidele enam odav sihtkoht.

"Soome turistide arv ei olegi võib-olla üldvaates niipalju kahanenud. Ta on küll väiksem, seal kuskil miinus 12 protsenti kui võrrelda aastaga 2019. Aga mis on kõige suurem erinevus, on Venemaa. Nende kahe teguriga võidelda on meil väga raske. Sõda Ukrainas kestab, ilmselt me Venemaa kodanikele uksi ei ava, Eesti hinnataset kuidagi allapoole ei kanguta. Nii et tuleb lihtsalt midagi uut leiutada," sõnas Nestor.