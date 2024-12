Narva volikogu uue võimuliidu moodustab Keskerakond

Eelkõige koosneb uus koalitsioon Keskerakonna fraktsiooni liikmetest, kuid koalitsiooniga liitunuid on nii Katri Raigi fraktsioonist Respekt kui ka Mihhail Stalnuhhini fraktsioonist Narva 2.0.

Uueks volikogu esimeheks valitakse Vladimir Žavoronkov, kes pääses volikokku Katri Raigi nimekirjas. Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Aleksei Jevgrafovi sõnul toob uus võimuliit Narva poliitikasse kauaoodatud stabiilsuse.

"Volikogu istungil toimub hääletamine nii, nagu me planeerime. 17 inimest on olemas, allkirjad on olemas ja võime öelda, et uus koalitsioon on sündinud. Meil on alles 10 kuud valimisteni ja arvan, et läheme koos valimisteni ja proovime tagada rahu volikogus ja linnas üldse," ütles Jevgrafov.