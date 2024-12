Raik: Narva poliitiline kultuur on lapsekingades

Narvas tuli võimule Katri Raigi ja Mihhail Stalnuhhini koalitsioon. Raik loodab töörahu tekkimist, kuid möönab, et linna juhtimine ei saa lihtne olema.

Laupäeval toimunud Narva volikogu erakorraline istung näitas, kui kiiresti võib olukord Narva poliitikas muutuda. Vaevalt nädal tagasi teatas Keskerakonna fraktsioon, et linna valitsemiseks on hääled koos. Nüüd tuli neil leppida linnapeakoha kaotusega.

Keskerakond süüdistab ülejooksikuid, kes viimasel hetkel Raigi poole üle läksid.

"Mina andsin endast parima, et teda maha võtta. Ja nüüd inimesed, kellega me hääletasime tema vastu, tõstavad käe. Mul on raske leida sõnu," ütles Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Aleksei Jevgrafov.

Kaalukeeleks osutusid kolm fraktsioonivälist saadikut eesotsas Vladimir Žavoronkoviga, kellele Keskerakond lubas volikogu esimehe kohta. Raigi-Stalnuhhini leer valis ta volikogu aseesimeheks.

Žavoronkovi sõnul ei klappinud koostöö Keskerakonnaga algusest peale. Põhjusi oli palju, näiteks vastasseis Narva muuseumi nõukogus.

"Meie nõudmine oli töörahu Narva muuseumis, tuleb vahetada nõukogu seal ja lõpetada vastasseis Eesti riigiga. Ja tegelikult seal toimus eskalatsioon. Mina sain aru, et see ei lõpe mitte kunagi," ütles Žavoronkov.

Katri Raik valiti Narva linnapeaks kolmandat korda ja ta kavatseb linna juhtida järgmiste valimisteni, kui volikogu vahepeal meelt ei muuda.

"Ma loodan, et töörahu tekib ja töörahu kestab, aga kindlasti ei saa see olema üks lihtne tee. Narva poliitiline kultuur on lapsekingades ja vajab edasist kasvatamist ja arendamist. Püüame anda sellesse siis oma panuse," ütles ta.

Uuel koalitsioonil on 31-liikmelises volikogus 17 häält. Keskerakond jääb opositsiooni.

Uue linnavalitsuse koosseisu toob Raik volikogu ette 3. jaanuaril.