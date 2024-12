WSJ: Venemaa viib Süürias asuvat moodsat sõjatehnikat Liibüasse

USA ametnikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Venemaa tõmbab oma kaasaegsed õhutõrjesüsteemid ja muu moodsa sõjatehnika Süüriast välja ning viib need edasi Liibüasse. Piirkonna idaosa kontrollib praegu Moskva toetatud sõjapealik Khalifa Haftar.