Putini väitel edeneb Vene vägi Ukrainas iga päev

"Olukord on muutunud kardinaalselt, edasiliikumine kogu rinde osas toimub iga päev. [Vene üksuste] edasiliikumine ei ole 100-200-300 meetrit, vaid meie poisid võtavad oma kontrolli alla iga päev ruutkilomeetreid. Iga päev!" rääkis Putin.

"Liigume edasi oma esmaste ülesannete lahendamiseks, mis sõjalise erioperatsiooni (täiemahulise sõja - toim.) algul püstitasime," lisas Putin.

Vene liider pühendas palju aega Vaikse ookeani laevastiku 155. merejalaväe brigaadile, mille võitlejad olevat talle kinkinud oma lahingulipu koopia, kuid ei rääkinud konkreetsemalt Ukrainas käivatest lahingutest.

Küsimusele olukorra kohta Venemaa Kurski oblastis, kus hoiavad oma positsioone sinna tunginud Ukraina üksused, lubas Putin, et need tõrjutakse sealt välja, kuid keeldus samuti tähtaegade nimetamisest, öeldes, et see kahjustaks Vene vägesid.

Pressikonverentsi alguses kiitis Putin Venemaa majanduse seisukorda ning väitis, et see kasvab ning et elanike heaolu on paranenud.

Putin: pakume Süüria uutele võimudele humanitaarabi vahendamist

Kommenteerides olukorda Süürias, ütles Putin, et oma baaside säilitamiseks seal peab Venemaa leidma midagi vastutasuks, millest riigi uus võim huvitatud on, tunnistades, et olukord seal on praegu keeruline.

"Peame vaatama, kuidas kujunevad suhted Süürias võimule tõusnud jõududega. Kui tahame sinna jääda, peame neile midagi sobivat pakkuma. Juba praegu saame Hmemimi lennubaasi ja Tartusi mereväebaaside kaudu pakkuda neile humanitaarabi toomist riiki," rääkis ta.

Putin leidis ka, et praegu võimule tulnud rühmitused on sisuliselt muutunud: "Ega siis muidu Euroopa riigid ei tahaks nendega kontakte edendada!"

Putin: Ma pole neli aastat Trumpiga rääkinud

Putin vastas USA telekanali NBC küsimustele vastates, et pole Donald Trumpiga viimasel ajal ega üldse nelja aasta jooksul rääkinud, kuid on selleks valmis, kui USA järgmiseks presidendiks valitud Trump seda soovib.

Kui selline kohtumine Trumpiga toimuks, siis oleks kindlasti palju, millest rääkida, lisas Vene võimujuht.

Putin: oleme valmis läbirääkimisteks Ukrainaga

NBC küsimusele, kas ta oleks valmis kompromissiks Ukraina teemal, ütles Putin, et poliitika ongi kompromisside kunst. "Oleme alati rääkinud et oleme valmis läbirääkimisteks ja kompromissideks, aga vastaspool on neist keeldunud," märkis.

Putin viitas ka 2022. aastal Istanbulis peaaegu saavutatud kokkuleppele, millest aga Ukraina tema väitel Briti peaministri Boris Johnsoni mahitusel loobus.

Vene liidri sõnul varsti ei jätku enam neid ukrainlasi, kes sõdida tahavad.

Putin: Vene-Hiina suhted pole kunagi nii head olnud

Putin kiitis ka suhete seisu Hiinaga, mis pole tema sõnul kunagi paremad olnud.

Selle tõestuseks on majanduskoostöö, aga eelkõige on see seotud omavahelise usalduse tõusu tõttu, rääkis ta.

Putin esitatud andmete kohaselt oli kahe riigi vahelise kaubavahetuse maht eelmisel aastal 240 miljardit dollarit ning tänavu on oodata kasvu nelja protsendi võrra. Investeeringuid on Hiina teinud Venemaale 600 projekti kogumahus 200 miljardit dollarit.