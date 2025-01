Trump lubas korraldada kiiresti kohtumise Putiniga

"Ja ma tean, et ta tahab kohtuda ja ma kohtun väga kiiresti. Ma oleksin seda varem teinud, aga... sa pead enne ametisse saama. Mõne asja jaoks pead sa seal olema," ütles Trump telekanalile Newsmax.

Ajakirjaniku küsimusele tema strateegia kohta Ukraina sõja lõpetamiseks, vastas Trump: "Noh, on ainult üks strateegia ja see sõltub Putinist. Ja ma ei kujuta ette, et ta on selle (sõja – toim.) kulgemise üle ülemäära vaimustuses, sest see pole ka tema jaoks päris hästi läinud."

Trump ei andnud ajakava kohtumiseks, mis oleks kahe riigi juhtide esimene pärast Venemaa algatatud täiemahulist sõda Ukrainas 2022. aasta veebruaris.

USA Kongressi liige, ametisse asuv riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz ütles pühapäeval, et ootab Trumpi ja Putini vahel kõnet "lähipäevadel ja nädalatel".

Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse on põhjustanud kümnete tuhandete inimeste surma, miljonid on sunnitud ümber asuma ning viinud Moskva ja Lääne suhted kõige halvemasse seisu pärast 1962. aasta Kuuba raketikriisi.