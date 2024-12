Valitsus keelab Venemaa propaganda ürituste korraldamise abistamise

Sanktsiooniga keelatakse organiseerida kuni 21-aastaste Eesti kodanike või Eesti elamisloa või elamisõigusega isikute osalemist üritustel, mis toimuvad Venemaa ja Valgevene huvides nende riikide territooriumil või Venemaa poolt ebaseaduslikult okupeeritud või annekteeritud Ukraina aladel ning mille raames õigustatakse või toetatakse Venemaa ja Valgevene agressioonipoliitikat, relvajõude, Ukraina-vastast agressioonisõda või Ukraina territooriumi okupatsiooni või anneksiooni. Keelatud on ka eelnimetatud üritustel osalemisele teadvalt ja vahetult kaasabi osutada.

Samuti keelatakse eelnimetatud keelatud tegevust organiseerivatelt või toetavatelt asutustelt, üksustelt ja isikutelt vastu võtta mis tahes vahendeid või soodustusi.

Margus Tsahkna ütles, et Venemaa viib mõjutustegevust muu hulgas läbi keele, kultuuri, hariduse, spordi, ajaloo, Vene õigeusu kiriku ja propagandameedia kaudu ning sihib teiste seas Euroopa noori, kelle osalemine Kremli korraldatavatel üritustel Venemaal, Valgevenes või Ukraina okupeeritud ja annekteeritud aladel lisab üritusele rahvusvahelist mõõdet ja tähelepanu ning levitab Venemaa agressiooni ja okupatsiooni õigustavaid sõnumeid.

"Venemaa otsib oma agressiooni õigustamiseks ning narratiivi levitamiseks võimalusi ja üks viis selleks on läbi kultuuri, noorsootöö ning spordi," ütles Tsahkna. "Eriti õõvastav on, kui mõjutustegevusega sihitakse lapsi ja noori, kes ei pruugi aru saada, et toreda võimaluse taga võib peituda oht."

Tsahkna rõhutas, et heidutava eesmärgiga sanktsioon ei ole suunatud noorte ja laste vastu, vaid ürituste organiseerijatele ning selle toetajatele.

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul on moraalselt lubamatu, et mõjutustegevuse eesmärgil üritatakse ära kasutada lapsi ja noori. "Venemaal ja Valgevenes korraldatavatel lastelaagritel on selge ideoloogiline laetus, mille keskmes on Venemaa imperialistliku mõtlemise juurutamine. Kui esialgu on küsimus noorte inimeste mõtteviisi kujundamises ja nende meelitamises oma propagandaruumi, siis tuleb mõista, et sellised laagrid on ka viljakas pinnas kontaktvõrgustiku loomiseks ja värbamistegevuseks, mida Venemaa eriteenistused saavad hiljem ära kasutada," ütles Läänemets.

Näiteks on Läänemetsa sõnul laagrites loodud kontaktide kaudu võimalik seal osalenud noori hilisemas elus ka tahtevastaselt värvata toime panema Eesti riigi ja ühiskonna vastaseid kuritegusid.

"Neid ohte ei taju alati isegi lapsevanemad, rääkimata lastest või noortest endist, seega on elementaarne, et riik teeb kõik, et oma noori sellistest riskidest eemal hoida. Kes tahes üritab rahalise kasu eesmärgil meie noori ja lapsi sellistesse laagritesse värvata, peab mõistma, et teda ootab sellise tegevuse eest reaalne vanglakaristus," rõhutas siseminister Läänemets.

Ta lisas, et tegelikult seonduvad eelmainitud riskid ka muude formaatidega, mida vaenulikud välisriigid organiseerivad, näiteks rahvusvahelised konkursid, võistlused, festivalid, kontserdid, olümpiaadid, seminarid ja õppeprogrammid.

"Sellepärast kehtib ka üleüldine soovitus mitte nendesse riikidesse reisida ning vältida osalemist mis tahes Venemaal või Valgevenes toimuvatel üritustel. Üht- või teistpidi on nende ürituste korralduslik külg alati seotud riigiasutustega," nentis Läänemets.

Eelkõige on sanktsioon heidutav, kuid selle rikkujat võib oodata rahaline karistus või halvimal juhul kuni viis aastat vangistust.