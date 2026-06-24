Sõja 1582. päev: Ukraina ründas Krimmis elektrijaamu ja lennuvälju

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 24. juunil kell 22.31:

- Ukraina droonid tabasid Novgorodi oblastis tööstusrajatist;

- Ukraina ründas Krimmis elektrijaamu ja lennuvälju;

- Balaklija linna tabanud rünnakus hukkus üks inimene;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit;

- Veel neli Venemaa oblastit kehtestasid kütusemüügi piirangud;

- Ukraina hävitas Balti laevastiku relvalaos üle 60 000 tonni laskemoona;

- Peastaap kinnitas rünnakuid tehastele Venemaal Orenburgi oblastis;

- Zelenski: Valgevenes asuvad droonide signaaljaamad enam ei tööta.

Ukraina droonid tabasid Novgorodi oblastis tööstusrajatist

Kesk-Venemaal Nižni Novgorodi oblastis sai Ukraina droonirünnakus kahjustada langenud droonitükkide tagajärjel tööstusrajatis ja kaks inimest hukkusid, teatas kuberner Gleb Nikitin Telegrami sõnumsiderakenduses.

Tema sõnul ei saanud täpsustamata rajatis kriitiliselt kahjustada.

Ukraina ründas Krimmis elektrijaamu ja lennuvälju

Telegrami uudistekanali Exilenova Plus teatel järgnesid Simferopoli elektrijaama tabanud plahvatustele ulatuslikud elektrikatkestused.

Samal ajal anti mitu lööki Sevastopoli peamisele alajaamale, vahendas ukrainameelne Telegrami kanal Crimean Wind.

Sevastopoli Moskva nimetatud juht Mihhail Razvožajev teatas oma sotsiaalmeedias, et droonirünnaku tagajärjel jäi linn ajutiselt elektrita.

"Rünnaku tagajärjel meie energiataristule jäi linn ajutiselt ilma elektrivarustuseta. Objektidel on kehtestatud erakorraline režiim, spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus," kirjutas ta oma kanalil Venemaa suhtlusplatvormil Max.

Rünnakud toimuvad ajal, mil okupatsioonivõimude sõnul on massilised katkestused jätnud ligikaudu poole poolsaarest vooluta.

Okupeeritud Krimmi tanklatele on samuti antud korraldus peatada alates 21. juunist täielikult kütusemüük tsiviilelanikele, kuna Ukraina on intensiivistanud droonilööke kogu poolsaare energiataristule.

Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) erioperatsioonide keskus Alfa ründas Kertši väina piirkonnas asuvaid õhutõrjesüsteeme, samuti Venemaa annekteeritud Krimmi Saki ja Gvardeiskoje sõjaväelennuväljade infrastruktuuri, teatas SBU.

Esialgsetel andmetel tabati Saki sõjaväelennuväljal nelja lennukite hoiustamiseks mõeldud angaari, seisab raportis. Lisaks tabati Kertši lähedal kahte S-400 õhutõrjeraketisüsteemi, samuti kahte Pantsir-S1 õhutõrjeraketi- ja suurtükisüsteemi, teatab SBU.

⚡️Ukrainian drone struck TPP ( thermal power plate) in Crimea Balaklava Power outages in Sevestapol, Crimea. pic.twitter.com/e8hyFdhQSU — War Flash (@WarFlash_2630) June 24, 2026

Balaklija linna tabanud rünnakus hukkus üks inimene

Harkivi oblastis asuvat Balaklija linna tabanud öises rünnakus hukkus üks inimene ning said kannatada elamupiirkonnad.

Ukrinformi teatel kinnitas toimunut Telegramis Balaklija linna sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Karabanov.

Karabanovi postituse kohaselt nõudis rünnak ühe inimelu, veel üks elanik sai kannatada. Lisaks sattusid tule alla linna eramajad.

"Päästeteenistused töötavad sündmuskohal esimestest minutitest. Tulistamise tagajärgede likvideerimine ja vajaliku abi osutamine jätkuvad," lisas Karabanov.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 395 790 (+1260);

- tankid 12 056 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 24 816 (+4);

- suurtükisüsteemid 44 664 (+60);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1889 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1440 (+3);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1726 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 369 888 (+1873);

- tiibraketid 4787 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 111 257 (+430);

- eritehnika 4333 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Veel neli Venemaa oblastit kehtestasid kütusemüügi piirangud

Venemaal teatasid Adõgee, Jamali Neenetsi autonoomse Okrugi, Lipetski ja Samara oblasti võimud kütusemüügi piirangute kehtestamisest.

Adõgee kuberner Murat Kumpilov teatas sõiduautodele pakutava kütuse ajutise mahu piirangute kehtestamisest, täpset liitrite arvu täpsustamata. Ta märkis, et nõudlus piirkonnas kasvab hüppeliselt ja selle meetme eesmärk on tagada kütuse õiglane jaotus.

Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas on mitmed tanklad kehtestanud kütuse müügile piiranguid, teatas piirkonna majandusamet. Suuremad tanklaketid on lõpetanud kütuse müümise kanistritesse. Osa tanklaid on kehtestanud sõiduki kohta kütuse ostmise piirangu, lubades korraga tankida 40–70 liitrit.

Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov teatas bensiinimüügi piirangutest. AI-92, AI-95 ja AI-100 bensiini müüakse eraisikutele kuni 30 liitrit sõiduki kohta – ja ainult kütusena. Diislikütuse müügile praegu piiranguid ei ole.

Samara oblasti kuberner Vjatšeslav Fedorištšev teatas ka sõiduautode kütusemüügi piirangutest. Kavandatud piirangud on kuni 40 liitrit bensiini ja kuni 100 liitrit diislikütust sõiduki kohta. Kuberneri sõnul kehtivad piirangud kaks nädalat.

Ukraina hävitas Balti laevastiku relvalaos üle 60 000 tonni laskemoona

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, sõjaväeluure juhi Oleh Ivaštšenko raportile viidates, et Venemaa Balti laevastiku relvalaos hävitati üle 60 000 tonni laskemoona.

"Ukraina sõjaväeluure juht Oleh Ivaštšenko esitas raporti. Kõigepealt arutasime Venemaa-vastase kaugeleulatuva sanktsiooniplaani elluviimist ning samme, mis aitaksid rahule lähemale jõuda. Hiljutistest edukatest rünnakutest okupantide territooriumil väärib eraldi esiletõstmist enam kui 60 000 tonni laskemoona hävitamine Balti laevastiku relvalaos Peterburi lähedal," ütles Zelenski.

Tema sõnul kinnitas luureanalüüs ka seda, et löödi edukalt Venemaa sõjatööstusettevõtete nimekirjas olnud sihtmärke.

"Ukraina kaitsejõud tabasid Venemaa ettevõtteid, mis toodavad Vene armeele elektroonikat ja muid kriitilise tähtsusega komponente," kirjutas Zelenski.

Peastaap kinnitas rünnakuid tehastele Venemaal Orenburgi oblastis

Ukraina relvajõudude peastaap teatas kolmapäeval, et Venemaal Orenburgi oblastis, mis jääb enam kui 1200 kilomeetri kaugusele rindejoonest, rünnati gaasitöötlemistehast ja Venemaa ainukest heeliumitehast.

Ööl vastu kolmapäeval korraldatud rünnakuid viisid läbi Ukraina kaitsejõudude üksused, seisis Ukraina portaali Unian vahendatud teates.

"Tehase territooriumil kinnitati tulekahju. Kahju ulatust täpsustatakse," märkis staap ja lisas, et Orenburgi gaasitöötlemistehas ja Orenburgi heeliumitehas moodustavad ühtse kompleksi.

Orenburgi gaasitöötlemistehas on maailma üks suuremaid gaasikeemiakomplekse, mis võeti kasutusele 1974. aastal (ehitatud välisosalusega). Rajatise tootmisvõimsus on 45 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas ning sealne toodang moodustab 60 protsenti kogu Gazprom Pererabotka töödeldavast gaasist.

See tehas toodab puhastatud maagaasi ja väävlit (kasutatakse muu hulgas lõhkeainete ja musta püssirohu tootmiseks).

Kindralstaap märgib veel, et heeliumitehas võtab puhastatud väävlivaba gaasi ja sügavkülmutamise meetodil eraldab selle kõige väärtuslikumad komponendid: heeliumi (inertgaas, mida kasutatakse vedelkütusega rakettmootorites ja juhtimissüsteemides) ja etaani (mis on spetsiaalsete plastide sünteesi tooraine, lennunduse kaabliisolatsiooni ning tahkete raketikütuste ja raketikütuste peamiste plastifikaatorite põhikomponent).

Zelenski: Valgevenes asuvad droonide signaaljaamad enam ei tööta

President Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäeval, et Valgevenes asuvad signaalireleejaamad, mida on kasutatud Venemaa rünnakute koordineerimiseks Ukraina territooriumi vastu, on alates 22. juunist oma töö lõpetanud.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel tegi riigipea avalduse vestluses ajakirjanikega.

"Vastavalt teabele, mille on mulle edastanud ülemjuhataja ja meie luureteenistused, siis lõpetasid asjaomased releejaamad Valgevene territooriumil oma tegevuse 22. juunil. Kas need on lahti monteeritud või mitte seda ma ausalt öeldes veel ei tea. Kuid me tegeleme sellega," rääkis president.

"Jälgin olukorda väga tähelepanelikult ja saan igapäevaseid raporteid. Fakt on see, et releejaamad praegu ei tööta," lisas riigipea.

Ukrinformi andmetel andis Zelenski 19. juunil Valgevenele aega ühe nädala, et monteerida lahti piiri lähedale paigaldatud Venemaa droonide signaalireleejaamad.