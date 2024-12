Mõned riigiasutused peavad ka kärbete ajal jõulupidude toimumist vajalikuks

Kuna jõulupidu või suvepäevad ei kõla hästi, nimetavad paljud asutused neid peenelt aasta- või suveseminarideks, kuid olemuselt on need üritused siiski ühesugused: anda välja asutuse aastapreemiad parimatele, süüa peotoitu, lüüa klaase kokku, keerutada mõne populaarse bändi saatel jalga ja vaadata kolleegidele pidulikumas õhkkonnas kontorist väljaspool silma, et argipäeval kontorisse naastes koostöö paremini sujuks. Nii koguneb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Tallinna menukas peopaigas Proto avastuskeskuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eeskava näeb ette minu esitlust, ministri esitlust. Ja siis ma arvan, et tugev poolteist tundi läheb erinevate nominentide esitlusele ja autasustamisele. Loomulikult siis väike tants ka lõpuks," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas.

Kuninga sõnul esineb Robert Linna ja ka ministeeriumi enda bänd.

Ta lisas, et peol on ka omaosalus - omainimestele 20 eurot ja kaaslasele 35 eurot.

MKM-i peost võtab osa 90 protsenti töötajaist ehk 200 inimest. Omaosalus 20 eurot aitas hoida peo eelarvena 26 000 eurot, millele lisanduvad erisoodustusmaks ja käibemaks.

Justiitsministeerium tõmbas oma peo kulutusi riigisektori kärbete valguses tagasi. Ka nende peo omaosalus oli 20 eurot ning inimesi kutsuti peole vähem kui mullu.

"Justiitsministeeriumil jõulupidu ei ole, pole juba aastaid olnud. Aga justiitsministeerium tähistab aastapäeva, iga aasta novembris. Sellel aastal oli 15. novembril Lillepaviljonis," rääkis avalike suhete talituse juhataja Maria-Elisa Tuulik.

Tuulik lisas, et esines ansambel Suured tüdrukud ja peo eelarve oli veidi üle 33 000 eurot. "See oli varasemast aastast soodsam. Me vaatasime, et kuna eelarve seis on, nagu ta on, et siis me vaatasime ka, et kust on võimalik kulusid kokku hoida. Me ei pakkunud üldse alkoholi, alkohol tuli oma raha eest osta," sõnas Tuulik.

Kõik riigiasutused aga miskipärast samamoodi kaamera ees oma pidudest rääkida ei taha, vaid lubavad vastused saata kirjalikult.

Nii teatas transpordiamet, et vääritimõistmiste vältimiseks on nad nõus vaid kirjalikult vastama. Kirjalikus kommentaaris ütlesid nad, et jõulupidu asutus eraldi ei tähista, kuid jaanuari algul peavad nad organisatsiooni sünnipäeva, mille kulu on inimese kohta 145 eurot. Peole on tulemas umbes 400 inimest, mis teeb peo eelarveks umbes 60 000 eurot. ERR-ile teadaolevalt peetakse see Tartus Kammivabrikus. Kui muidu peavad inimesed ööbimiskulud ise tasuma, siis Hiiu- ja Saaremaa töötajate ööbimiskulud katab transpordiamet.

Ka EAS-i ja Kredexi ühendasutuse EIS-i kommunikatsioonijuht soostus vaid kirjaliku kommentaariga. Nende aastaseminar maksis 68 000 eurot, osales umbes 400 inimest. ERR-ile teadaolevalt peeti pidu Tallinnas Teras Beachil.

Ministeeriumid leiavad, et ka raskel ajal ei tohi pidutsemist unustada.

"Need ühisüritused on tegelikult organisatsiooni toimimise normaalne osa, nii avalikus kui erasektoris. See loob ühistunnet," rõhutas Maria-Elisa Tuulik.

Ahti Kuningas lisas, et organisatsioonikultuuri tuleb hoida. "Ma ise olen ka seda meelt, et inimesed peaksid tööl käima rohkem. Kodukontorist on siin palju juttu olnud, sest kui inimesed on koos, tekib ka innovatsioon, tekib teatud juhtimine, ideede jagamine. Nad peavad koos käima. Ja sellised üritused toovad ka inimesi kokku," rääkis Kuningas.