Narva volikogus pole kindlat ülemvõimu ühelgi koalitsioonil

Narva volikogus on seis jätkuvalt ebaselge. Kindlat ülemvõimu pole ühelgi koalitsioonil. Tuleva aasta alguses on oodata järgmist umbusaldamiste lainet.

Neljapäeval esitas Keskerakonna fraktsioon umbusaldusavalduse volikogu esimehele Tatjana Stolfatile. Katri Raigi ja Mihhail Stalnuhhini fraktsioonid soovivad jätkuvalt umbusaldada linnapea Jaan Tootsi.

Eelarve hääletamisel leidsid toetust nii Keskerakonna kui Stalnuhhini ja Raigi fraktsioonide muudatusettepanekud.

Kui varem teatas Keskerakonna fraktsioon, et neil on Narva volikogus võimuliidu moodustamiseks 17 häält olemas, siis neljapäeval oli neil muudatusettepaneku all 16 allkirja, kuid kokkuvõttes hääletas Keskerakonna muudatuse poolt 18 volikogu liiget.

"Minu arvates 18-19 häält oleks piisav kogus. Tänase päeva seisuga olukord on selline, et 16, 17, 18, pluss-miinus, jooksvalt," rääkis Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov. "Ma arvan, et kuni valimisteni olukord jääb samaks. Vaatame, mis toimub järgmisel aastal."

"Tegemist on siiski sellise suhteliselt suure poliitilise segadusega endiselt," ütles Narva linnavolinik, fraktsiooni Respekt kuuluv Katri Raik. "Täna kolm endist fraktsiooni Respekt liiget hääletasid osaliselt koos Stalnuhhin-Raik koalitsiooniga, osaliselt teise koalitsiooniga. Eks nüüd lähim aeg annab arutust, kes siis kellega lõplikult jääb ja on. Täna me esitasime kaks umbusaldust taas, päris tühjadelt kohtadelt ja ilma lootuseta tavaliselt selliseid asju ei tehta."