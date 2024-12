Trump ähvardas Panamat kanali ülevõtmisega

"Panama poolt võetavad tasud on absurdsed, eriti teades erakordset suuremeelsust, mida USA on Panamale osutanud," kirjutas Trump oma postituses sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social. "Seda ei antud teiste hüvanguks, vaid koostöö märgiks meie ja Panama vahel. Kui selle suuremeelse žesti põhimõtteid, nii moraalseid kui ka õiguslikke, ei järgita, siis nõuame, et Panama kanal tagastatakse meile täielikult ja ilma kahtluseta."

Trump teatas oma laupäevaõhtuses postituses ka seda, et ta ei lase kanalil valedesse kätesse sattuda, hoiatades Hiina selle eest, et see kanali haldamist oma kätte ei mõtleks haarata.

"Seda peab haldama ainult Panama, mitte Hiina ega keegi teine," kirjutas ta. "Me ei lase sellel MITTE KUNAGI valedesse kätesse sattuda!"

Trumpi postitust kommenteerinud uudisteagentuur Reuters tõdes, et see oN äärmiselt haruldane juhtum, kuidas USA liider ähvardab suveräänset riiki nõudmisega [osast] oma territooriumist loobuda. See rõhutab ka oodatavat nihet USA diplomaatias Trumpi võimu ajal, kes pole ka varem hoidunud liitlaste ähvardamisest ja sõjaka retoorika kasutamisest kolleegidega suheldes, lisas Reuters.

Atlandi ookeani ja Vaikset ookeani ühendava Panama kanali ehitamist alustati 19. sajandi lõpus, selle viis 1914. aastal lõpule USA ning USA ka haldas kanalit ja seda ümbritsevat territooriumi aastakümneid. Kuid 1977. aastal anti kanal toonase presidendi Jimmy Carteri allkirjastatud kokkuleppega Panamale tagasi ning jätkus kahe riigi ühine kontroll kanali üle. Täieliku kontrolli sai Panama kanali üle 1999. aastal.

Panama võimud ei ole Trumpi postitusele reageerinud ning riigi saatkond Washingtonis ei vastanud kohe ka Reutersi kommentaaripalvele.

Trump astub küll ametisse alles jaanuaris, kuid on hakanud president Joe Bideni viimastel ametikuudel mitmes valdkonnas poliitilist mõju avaldama.

Presidendivalimiste kampaania ajal esines kinnisvaramagnaat Trump ettevõtjana, kes seisab USA ärihuvide eest.

Panama kanalit läbib umbes viis protsenti maailma merekaubavedudest. Kanal võimaldab laevadel sõita Aasiast USA idarannikule ilma ümber Lõuna-Ameerika lõunatipu kaudu ringi tegemata.

Kanali suurimad kasutajad on USA, Hiina, Jaapan ja Lõuna-Korea.

Panama Kanali Amet teatas oktoobris, et veetee teenis eelmisel rahandusaastal rekordtulu ligi 5 miljardit dollarit.