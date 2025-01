Trump kritiseeris USA lippude poolde masti jäämist tema ametisse astumisel

USA presidendiks valitud Donald Trump kurtis reedel, et tema ametisse vannutamise päeval 20. jaanuaril on riigilipud hiljuti surnud president Jimmy Carteri auks jätkuvalt pooles mastis.

USA president Joe Biden andis USA presidendi surma puhul tavapärase korralduse langetada lipud 30 päevaks poolde masti alates Jimmy Carteri surmapäevast 29. detsembril, vahendas Reuters.

Trump, kes kavatseb osaleda 9. jaanuaril Washingtonis Carteri mälestusteenistusel, tõstatas lippude teema reedel Truth Socialisse tehtud postituses.

"Demokraadid on kõik elevil sellest, et meie suurejooneline Ameerika lipp on minu ametisse vannutamisel ilmselt pooles mastis," kirjutas Trump.

"Nende arvates on see tore ja nad on väga õnnelikud selle üle, sest tegelikkuses nad ei armasta meie riiki, nad mõtlevad ainult enda peale," lisas ta.

Trumpi sõnul on Carteri surma pärast USA lipp esimest korda ajaloos tulevase presidendi ametisse vannutamise ajal pooles mastis.

"Keegi ei taha seda näha ja ükski ameeriklane ei saa selle üle rõõmustada. Eks paistab, kuidas see kujuneb," sõnas Trump.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre ütles, et Valgel Majal ei ole kavas otsust muuta.