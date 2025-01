ERR USA-s: president Carter saadetakse Washingtonis viimsele teele

Ameerika Ühendriikide 39. president Jimmy Carter saadetakse riigi pealinnas Washingtonis viimasele teele.

Kolmapäeva hilisel õhtutunnil, veidi enne südaööd seisis Kapitooliumi juures tuhandeid inimesi järjekorras, et endisele presidendile austust avaldada. Ka neljatunnine ootejärjekord ei pannud inimesi otsa ümber keerama.

"Ta on üks meie kõige väärtuslikumaid ja parimaid presidente, kes meil eales olnud, vähemalt minu eluajal. See on kõige väiksem asi, mida ma sel külmal õhtul teha saan," ütles Amy.

Demokraat Carter töötas presidendina ühe ametiaja aastatel 1977 kuni 1981. Rahu ja inimõiguste kaitsmise eest pälvis ta 2002. aastal Nobeli rahupreemia.

"Tema pärand on minu jaoks lihtsalt rahu. Nahavärv ei mängi rolli, inimesed on inimesed ja armastus on armastus. Me toetame neid, kes tuge vajavad, sest me kõik oleme esmalt ameeriklased ja see on oluline," rääkis Gina.

"Ta oli lihtsalt uskumatu inimene. Ja ta hoolis kaasinimestest, oma riigist ja tervest planeedist," sõnas Chris.

Carterile käis austust avaldamas ka Valgesse Majja naasev Donald Trump, kes on viimastel päevadel näidanud huvi Panama kanali üle kontrolli haaramisest. Just Carter oli president, kelle ametiajal allkirjastati kokkulepe, millega andis USA kanali Panamale tagasi.

Nädala alguses kritiseeris Trump toonast otsust. "Panama kanali ümber toimunu on häbiväärne. Jimmy Carter kinkis selle neile ühe dollari eest ja nad pidid meid vastutasuks hästi kohtlema. Ma arvasin, et see oli kohutav tegu," kõneles ta.

Trump selgitas hiljem, et austab Carterit kui inimest, kuid ei kiida heaks tema kõiki otsuseid presidendina.

Carter suri 29. detsembril 100-aastaselt, olles kõige kauem elanud USA president.