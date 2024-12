Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1630 sõdurit

Oluline teisipäeval, 24. detsembril kell 7.46:

Zelenski: Kurskis on hukkunud või haavatud üle 3000 Põhja-Korea sõduri

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on alates augustist lahingutegevuses Venemaal Kurski oblastis hukkunud või haavatud üle 3000 Põhja-Korea sõduri.

Zelenski hoiatas, et Põhja-Korea võib saata Venemaale veel vägesid ja varustust ja kritiseeris läänemaailma riigipäid selle osas "peaagu mitte millegi" tegemise eest.

"On risk, et Põhja-Korea saadab Vene vägedele täiendavaid vägesid ja sõjatehnikat," ütles Zelenski esmasüeval.

Ka Lõuna-Korea sõjavägi teatas esmaspäeval, et on tuvastanud märke, et Põhja-Korea plaanib Venemaale täiendavaid vägesid ja relvi saata.

Zelenski hinnang Põhja-Korea vägede kaotustele on märkimisväärselt suurem kui Lõuna-Korea sõjaväe hinnang, mille teatel on hukkunud või haavatud ligikaudu 1100 Põhja-Korea sõdurit.

Ukraina ja liitlaste hinnangul on Põhja-Korea saatnud rindele ligikaudu 12 000 sõdurit.

Zelenski: Fico ei nõustunud gaasitarnete kompensatsiooni pakkumisega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Slovakkia peaminister Robert Fico keeldus Ukraina pakkumistest läbi Vene gaasi transiidi katkemise kompenseerimiseks.

"Me tegime talle pakkumise kompensatsiooniks Vene transiidi kadumisel ja transiidi alternatiivideks - ükskõik mis gaas peale Vene gaasi," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises.

"Fico ei soovi slovakkidele kompensatsiooni," ütles ta.

Zelenski andis käsu luua kontaktid Süüria uue valitsusega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi esmaspäeval välisministeeriumile ülesandeks luua kontaktid Süüria uue valitsusega, teatas uudistekanal Ukrinform.

"Olen andnud meie välisministeeriumile korralduse aktiivsemalt töötada, et luua kõik vajalikud kontaktid Süüria rahva esindajatega ning parandada kukutatud presidendi Bashar al-Assadi tehtud vigu Ukraina ja kogu Euroopa osas," ütles Zelenski.

Riigipea kinnitas ühtlasi veelkord, et Ukraina toetab Süüria toiduga kindlustatust.

"See on meie moraalne eelis – Ukraina aitab paljudel riikidel tagada normaalse elu eelkõige toiduga kindlustatuse kaudu. Meil on vaja, et see piirkond, nagu iga teinegi maailma piirkond, oleks stabiilne ja rahumeelne," seletas president.

Zelenskõi teatas juba kuu keskpaiku, et Ukraina koordineerib koos partneritega Süüriale toiduabi andmist.

"Ukraina kooskõlastab oma partnerite ja Süüria poolega Süüriale antavat toiduabiprogrammi, mis leiab aset algatuse "Vili Ukrainast" ("Grain from Ukraine") raames," sõnas president.

Riigipea sõnul on algatuse näol tegemist on humanitaarprogrammiga, mis on juba oluliselt kaasa aidanud toiduolukorra stabiliseerimisele haavatavates piirkondades üle maailma.

Iga sõjakuu tähendab Ukrainale kaotusi ja mitte üksnes hukkunute näol

Iga täiendav sõjakuu tähendab Ukrainale demograafilisi kaotusi ja mitte ainult sõjas hukkunute näol, vaid ka nende tuhandete inimeste, kes välismaalt tagasi ei tule, ütles esmaspäeval telekanalile CNN Ptukha demograafia ja sotsiaaluuringute instituudi direktor Ella Libanova.

Usutlust vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Libanova tõi välja, et üha enam Ukraina pagulasi harjub eluga välismaal ja kaotab lõpuks soovi üldse Ukrainasse naasta. Lisaks tähendab iga sõjakuu lisapurustusi ja seetõttu on aina rohkem neid, kellel pole lihtsalt kuhugi tagasi pöörduda.

Pessimistliku stsenaariumi järgi võib sõja lõpp esile kutsuda veel ühe väljarändajate laine lisaks neile, kes on juba lahkunud ja ei plaani naasta.

"Kui läheb väga halvasti, siis võime pärast sõjaseisukorra kaotamist näha uut migratsioonilainet – mehed lähevad oma naiste ja laste juurde," seletas Libanova.

UNIAN tõi välja, et sotsiaalpoliitika ministeerium tegi oktoobris prognoosi, mille kohaselt võib 2040. aastaks Ukraina rahvaarv kahaneda umbes 25 miljonini. Juba praegu elab Kiievi kontrolli all oleval territooriumil vaid umbes 31 miljonit inimest.

Demograafid hoiatavad aga, et see on tegelikult kaugel halvimast stsenaariumist. Ukraina riikliku teaduste akadeemia demograafia ja elukvaliteedi probleemide instituudi juhtivteadur Svitlana Aksenova ütles, et valmis peaks olema ka selleks, et 25 miljonit on optimistlik, mitte pessimistlik prognoos.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1630 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 777 720 (võrdlus eelmise päevaga +1630);

- tankid 9624 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 19 915 (+30);

- suurtükisüsteemid 21 323 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1256 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1030 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 834 (+44);

- tiibraketid 2948 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 32 086 (+47);

- eritehnika 3667 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.