ERR Iraagis: kaitseväelased on lõpetamas praegust suurimat välisoperatsiooni

Eesti kaitseväelased on Iraagis lõpetamas praegust suurimat sõjalist välisoperatsiooni. Pea kümme aastat panustamist tähendab, et üllatusi on vähe ja igapäevaülesannete täitmine käib kui kellavärk. Eesti kontingendi ülema sõnul on meie kaitseväelased liitlaste seas hinnatud ja eelkõige paistab silma rahulik otsustusvõime.

Vaatamata piirkonnas kasvanud pingetele on Iraagi Kurdistani pealinnas Arbilis rahulik päev. Kesklinn on täis inimesi, levivad toidulõhnad ja turul käib kauplemine.

Eesti sõdurid satuvad sinna harva, ainult teenistuskohustusi täites.

Eesti osaleb Iraagis USA juhitud Inherent Resolve sõjalises operatsioonis rohkem kui saja kaitseväelasega. Kontingendil on kolm peamist ülesannet. Baasist välja satuvad nad tavaliselt lähijulgestuse käigus.

"Meil on olemas siin ka kümnemeheline nõustajate meeskond, kes käib väljas Kurdistani kaitseväge nõustamas. Et neil oleks sujuv liiklemine baasi ja Kurdistani kaitseväe peastaabi vahel, on vaja neile kaitsemeeskonda," lausus Eesti kontingendi ülem kolonel Andres Hairk.

Samuti täidetakse kiirreageerimisülesandeid. See tähendab, et ollakse valmis, kui midagi peaks bassis või mujal juhtuma, liigutakse vajadusel kohale, kogutakse tõendeid ja tagatakse julgestus. Suur hulk ajast kulub aga baasi väekaitsele. Turvalisuseks on vaja kogu aeg ülevaadet, kes edasi-tagasi liiguvad.

"Vaatad, et mingeid anomaaliaid ei oleks. Kui me siin postidel oleme, siis me kontrollime kõiki neid inimesi, kes siit läbi tulevad. Alguses võib-olla tundub keeruline, siin on palju asju, mida peab silmas pidama, eriti inimeste kontrollimisega, aga kui sa oled seda juba paar vahetust teinud, siis see pole midagi keerulist," rääkis kaitseväelane Rain-Art Rello.

Seersant Rello sõnul neil otseselt vabu päevi pole. Iga rahulikku hetke kasutatakse puhkamiseks. Nädalakava on selge, tekkinud on rutiin. Seega selline õhtu, kus Eesti kaitseminister ja kaitseväe peastaabi ülem tavaliste kokkade asemel süüa jagavad või puhkeruumis väikest viisi jõuluvana mängivad, on ikkagi tavalisest täiesti erinev. Meie kaitseväelasi tunnustavad aga teisedki.

"Saladuskatte all võin öelda, et meid kutsutakse viikingiteks. Selline jõuline Scoutspataljon on ikkagi meie professionaalne üksus, aga kindlasti põhjamaine rahulikkus, kus võetakse olukordi väga rahulikult, tehakse asju kaalutlevalt ja kui midagi tehakse, siis ikka pühendumisega," ütles kolonel Hairk.