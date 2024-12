Eesti ja Soome vahelisi sidekaableid tabas rike, kuid sideteenused toimivad

Rikked puudutavad kolme erinevat sidekaablit.

"Hetkel pole katkestuste põhjus teada, kuid kaabli omanikud tegelevad nende parandamisega ning mõju lõppkasutajatele puudub," teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster.

Kolmapäeva õhtul laekus TTJA-le info, et riketest on mõjutatud kolm Eesti ja Soome vahelist meresidekaablit: katkenud on kaks Elisa kontsernile kuuluvat sidekaablit ning kahjustada on saanud ka üks CITIC Telecomile kuuluv sidekaabel.

Kaablite vahendusel sideteenuseid pakkuvate sideettevõtete kinnitusel katkestustel lõppkasutajate jaoks tuntavat mõju ei ole, kõik teenused ning side Eesti ja Soome vahel toimib.

"Hetkel pole katkestuste põhjus teada. Kaablite omanikud tegelevad parandustöödega ning selle käigus uurivad ka vastavad asutused, mis võis olla rikete põhjuseks," ütles Laaster.

Eesti välisühendused on mitmekordselt dubleeritud ehk merealuste kaablite purunemisel on võimalik kasutada alternatiivseid toimivaid merekaableid või Lätti minevaid maakaableid, et tagada piiriülene internetiühendus ja erinevate teenuste toimimine.