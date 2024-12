Töötukassa ostis oma ajaloo jutustamiseks ajalehte terve külje reklaami

Laupäeval ilmus Õhtulehes leheküljepikkune reklaamtekst Eesti töötukassa algusaegadest. Tekstis on põgus ülevaade töötukassa loomisest ja toonase sotsiaalministri Eiki Nestori meenutused.

ERR uuris, mis põhjusel töötukassa endale sellise reklaami ostis, kellele see suunatud oli, kui palju see maksma läks ja kas tulevikus on plaanis veel sellist reklaami osta.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles ERR-ile, et tegemist ei olnud reklaamiga. (Õhtuleht on teksti päises kasutanud termineid "reklaam" ja "reklaamtekst" – toim).

"Artikkel rääkis pigem sotsiaalkindlustussüsteemi loomisest tookordsete otsustajate pilgu läbi ja Õhtuleht avaldas loo sisuturundusartiklina, nende poolt oli ainult pind, mis peab olema loomulikult tähistatud sisuturundusmärkega," selgitas Kool.

Kool märkis, et tegemist oli erihinnaga ning kuna meediapindade hinnad on väga erinevad, ei luba Õhtuleht avalikustada, mis summaga pind töötukassale müüdi. Kommunikatsiooninõunik ütles aga ERR-ile, et ta on nõus selle summa ajakirjanikule avaldama, kui ajakirjanik annab kirjaliku lubaduse, et ta seda summat ei avalikusta.

"Võin kinnitada, et tegemist oli parima hinnaga turul ja number on väga väike ja jääb väga kaugele sellest numbrist, mis nende hinnakirjal seisab," kirjutas kommunikatsiooninõunik. "Mistõttu on ka mõistetav, et nad ei ole huvitatud avaldama, milliseid hindu tegelikult pakutakse.

Kool märkis, et töötuskindlustussüsteemi reformide valguses on õige aeg vaadata, kuidas süsteem sai alguse. Ta tõdes, et inimesed ei ole igavased ning et asjaga seotud isikute meenutused oli väärt kokku koguda.

"Kuna töötuskindlustussüsteemi on hakatud muutma, siis on täna õige aeg vaadata ja mõelda, kuidas omal ajal kõik alguse sai, miks täna on toetuste süsteem just selline, millised olid eeskujud ja mida võiks/peaks täna muutma. Ja kui aus olla, siis tuli kokku koguda veel need lood ja mälestused, sest teadupärast ei ole inimesed igavesed. Eiki Nestori meenutused on mu meelest seda väärt," kirjutas Kool.

Kommunikatsiooninõunik lisas, et erinevate artiklite avaldamist – mida ta nimetas "proaktiivseks kommunikatsiooniks" – on kindlasti plaanis tellida ka tulevikus. "On teemasid, mis ei sobi päevauudistesse, on näiteks liiga pikad või pole meil Eestis sobivad meediumi – näiteks oleme ka ERR-ilt tellinud saadetesse lugusid (ERR-i saadetesse ei saa lugusid tellida, kuid töötukassa toel on valminud saatesari "Töörööbikud" – toim). Väga tähtis on loomulikult hind ja kvaliteet. Erinevalt paljudest teistest ettevõtetest ei ole me pidanud otstarbekaks oma podcast'i tegemist või telesaate tootmist."