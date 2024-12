Välja ilmus Eagle S-i reederi advokaat

Taotluse laeva arestimise tühistamiseks esitas mereõigusele spetsialiseerunud advokaat Herman Ljunberg, kes esindab nüüd kogu laeva meeskonda. Advokaadi palkas laeva omanikfirma.

Advokaat kritiseeris teravalt Soome võimude tegevust ning on enda sõnul vestelnud ka laevakapteniga.

"Kapten ütles, et olukord on stressirohke," ütlesi Ljunberg, lisades, et meeskond jääb varsti nälga.

"Meeskond kuulati üle ilma õigusabita, neid hoiti näljas ja ühes ruumis, neil ei lastud magada," rääkis Ljunberg.

Ta oli veel imestunud selle üle, mille alusel Soome võimud laeva arestisid ning kasutas sõna "kaaperdamine". Ljunberg lükkas veel ümber väited selle kohta, et laev on kuidagi seotud spionaažiga.

"Nad on lihtsalt tavalised meremehed või siis väga head näitlejad. Laeval pole mingit muud funktsiooni, kui viia last sihtkohta ja võtta peale uus last," rääkis Ljunberg.

Ljunbergi sõnul ütles kapten talle, et ta ei tea, mis põhjusel kaabel purunes. Advokaat leidis, et laevanduses selliseid asju juhtub. "Laevadel on hierarhia, mõni meremees ei lähe kohe ütlema, et meil on ankur põhjas. See võib üsna kaua aega võtta," ütles Ljunberg.

Ljunberg on nüüd imestunud, kuidas Soome võimud ja meedia suutsid asjast täiesti vale pildi maalida. Advokaat tõi veel välja, et laeval pole sellist jääklassi, et see võiks jääda tekkiva jää keskele, vahendas Helsingin Sanomat.