Soome saatis arestitud Eagle S-i juurde varustuslaeva

Ettevõtte Harjanti oy varustuslaev M/S Hessu alustas neljapäeva hommikul Helsingist Katajanoka sadamast teekonda Porvoos Kilpilahti ankrukoha suunas, kus seisab jõulupühade ajal arestitud Cooki saarte lipu all sõitev Eagle S, teatas ajaleht Helsingin Sanomat (HS). Laeva hooldustööd algavad juba neljapäeval, lisas HS.

Siis peaks Hessu peale võtma Eagle S-il tekkinud jäätmed ja pilsivee, teatas laevaomanik Heikki Harjanti lehele. Kui Porvoos Kilpilahti sadamas saab veed ära anda, siis seda tehakse, kui see aga võimalik pole, naaseb laev pärast hooldustöid Katajanokkale.

Värske vesi on kavas Eagle S-le toimetada reedel. Varustus viiakse arestitud laevale teise reisiga, sest 23 meetri pikkuse varustuslaeva veovõime on piiratud, märkis HS.

"Praegu vaatame, kuidas see [neljapäevane reis] lõppeb. Me ei ole kapteniga suhelnud, seega me isegi ei tea, kas nad pumpavad vett või peame seda ise tegema," rääkis Harjanti hommikul lehele.

Harjanti juhitud omanimeline ettevõte on Uusimaa piirkonnas tegutsev firma, mis on spetsialiseerunud mullatöödele, transporditeenustele ja meretranspordile. Meretransport võib lisaks vee- ja jäätmeveole olla ka varuosade eksport. Ettevõte tegeleb ka tuletornide hooldusega. Ettevõte sai tellimuse sadama operaatorilt.

Eagle S meeskonda kuulub 24 inimest, kellest seitsmele on kehtestatud riigist lahkumise keeld. Meedia andmetel on kogu meeskond endiselt laeva pardal.

Laeva omaniku ja meeskonna esindaja, advokaat Herman Ljungberg ütles esmaspäeval Helsingin Sanomatele, et meeskond peab olukord stressi tekitavaks ning kardab toidupuudust.

Helsingi politsei on toidupuuduse süüdistuse tagasi lükanud.

Harjanti ütles, et tema firma võiks ka Eagle S-i meeskonnale süüa viia, aga seda pole sadama operaatoriga arutatud. Hesssu korraldab kaubavedu Lonna saarele ja Vallisaarele.

Traficom alustab sadamariigi kontrolli

Soome transpordi- ja sideamet Traficom alustab neljapäeval laeval Eagle S sadamariigi kontrolli. Ameti merendusdirektor Sanna Sonninen ütles HS-ile, et kontroll kestab kauem kui üks päev.

"Kontrolli viime läbi selliselt, et ei häiriks politsei tegevust ega uurimist. Kontrollimisel arvestatakse meeskonna töökoormust. Kontrolli tulemustest anname teada, kui see on lõppenud," ütleb Sonninen neljapäeva hommikul Traficomi saadetud pressiteates.

Sonninen nimetas kontrolli rutiinseks protseduuriks. Traficomi teatel on sadamariigi kontrolli ülesanne jälgida, et laev vastaks rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele.

Traficomi teatel nõuab Eagle S-i riskiklassifikatsioon tavapärasest detailsemat kontrolli, kuhu kuuluvad ka erinevad varustuse testid ja ohutusuuringud. Laeva meeskond peab kontrolli käigus tuvastatud puudused parandama ning vastasel juhul võib amet laeva kasutamise keelata kuni puuduste kõrvaldamiseni.

Politsei kahtlustab, et Eagle S lõhkus esimesel jõulupühal oma ankruga Soome ja Eesti vahelise elektriülekandekaabli Estlink 2 ning kahjustas ka mitut sidekaablit.