ERR Porvoos: Soome politsei teeb kaabli lõhkumise uurimises Eestiga koostööd

Tanker Eagle S-i meeskond koosneb 24 inimesest, kellest kaheksale on Soome keskkriminaalpolitsei praeguseks kehtestanud liikumispiirangud.

"Politsei on ülekuulamistel ja uurimisel püüdnud välja selgitada, kellel on olnud osalus vahejuhtumis ja kes vastutas laeva marsruudi eest vahejuhtumi ajal. Sellest lähtuvalt on piiratud kaheksa isiku liikumisvabadust praegu kuriteokahtluse alusel. Kuid see arv võib muutuda, sest ülekuulamised jätkuvad ja asjaolud selguvad jooksvalt," ütles Soome keskkriminaalpolitsei komissar Elina Katajamäki "Aktuaalsele kaamerale".

Katajamägi kinnitas, et Soome teeb uurimises koostööd ka teiste riikidega.

"Uurimise ajal on toimunud hea koostöö nii Soome ametivõimude vahel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Oleme vahetanud teavet ka Eesti suunal," ütles ta.

Soome piirivalveamet jälgib Vene varilaevastiku tegevust Soome lahel. Piirivalve nimetab peamiseks ohuks võimalikku õlireostust, mille kõrvaldamiseks on tarvis koostööd teha Eestiga. Lääne-Soome merepiirivalve ülema asetäitja Ilja Iljin ütles, et seni on eestlastega korraldatud ühisõppusi.

"Kui toimub õlireostus, siis arutame koostöös Eesti ametivõimudega reostuse piiramist, selle tõrjet, korjamist merelt ja nii edasi. Seda koostööd oleme harjutanud ja teinud kaardiõppusi, ka operatiivselt laevade koostööd," selgitas ta.

2. jaanuaril läksid kinnipeetud tankeri pardale Soome transpordiameti Trafficomi uurijad, et kontrollida eeskätt laeva tehnilist seisukorda.