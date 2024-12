Soome lahel triivinud tanker jätkas teekonda Venemaale

Rannikuvalve teatel suudeti mootor parandada ja laev sai teisipäeva pärastlõunal teele asuda.

Laevaliiklust jälgiva Marinetraffic andmetel liikus tanker teisipäeval enne kella 17 umbes üheksa sõlme tunnis Venemaa Primorski sadama suunas.

Rannikuvalve sai teate Hankoniemist lõunas triivivast mootoririkkega tankerist pühapäeva õhtul. Alus jäi ööl vastu esmaspäeva ankrusse Hankost lõunas.

Esmaspäeval teatas rannikuvalve, et tegemist on Panama lipu all sõitva tankeriga Jazz, mis lahkus Sudaanist 7. detsembril. Tankeri esialgne plaan oli jõuda Venemaale 30. detsembril.

Laev ei olnud naftalastis.

Rannikuvalve teatel ei ole see tanker seotud Soome lahel varem aset leidnud sündmustega. Merepõhja taristu ei olnud laeva ankrusse jäämisel ohus.