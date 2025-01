Mitu linna ei korraldanud ametlikku ilutulestikku

Nii nagu ka varasematel aastatel ei korraldanud Tallinn ilutulestikku ning enne aastavahetust algas valgusetendus, millele oli just selle õhtu jaoks loonud muusikalise tausta Raul Ojamaa.

Inimesed, kes olid tulnud uut aastat vastu võtma Vabaduse väljakule, rääksid, et ootavad uuelt aastalt rahu ja armastust.

"Meie ootame mingeid positiivseid muutusi ja me ootame, et tuleb rahu," sõnas Liivia.

"Kõike head tahaks ja et sõda ära lõppeks. Jah, seda ainult tahakski," ütles Jaana.

"Kõike head ikka ja tervist ja enam raha ja armastust – kohe klassika. Ja et kindlasti tuleks uus aasta parem," soovis Karl.

Ilutulestikku ei korraldanud ka Pärnu ja Tartu, kuid Narva otsustas selle traditsiooni taaselustada. Linn korraldas tulemöllu pärast kaheaastast pausi Peetri platsil ja see läks maksma 8000 eurot.

Ka Saaremaa vald ei korraldanud ilutulestikku. Selle asemel oli Kuressaare kesklinnas kontsert ja tantsuõhtu. Ilutulestik ei jäänud siiski nägemata, kuna selle lasid taevasse pidulised ise.

Tartus võeti uus aasta vastu kolme valguslavastusega, mida näidati ka 1. jaanuari õhtul. Lisaks Tartu kultuuripealinna lõpupeol näidatud valguslavastusele "Jää ja loo" toodi publikuni ka varem Pärnu valgusfestivalil vaatajateni toodud lavastused "Desire" ja "Choices". Kõik lavastused jutustasid lugusid kestlikest ja inimlikest teemadest nagu igatsus, lõputud valikud ja ka edasi loomine. Valgusetendused lõi ja tõi publikuni MTÜ Öövalgel meeskond.

"Ma arvan, et need on väga head refleksioonile suunavad lavastused, mis panevadki mõtlema, mida me tahame uuelt aastalt, mis on meie soovid, milliseid valikuid peame tegema, et need täide läheksid. Selline tulevikku vaatav suunitlus on nendel lavastustel," rääkis Tartu sündmuste korralduskeskuse direktor Maarja Liba.

"Mulle väga need valgusetendused meeldivad. Mida ma olen näinud, on see, et siia tulevad pered kokku, siia tulevad inimesed, kes muidu kesklinna võib-olla ei tahaks tulla sellise tavapärase aastavahetuse melu sisse. Kui siit nurga taha Raekoja platsile minna, siis seal on natukene teine pilt ja mul on hea meel, et me pakume tartlastele võimalust kultuurselt aastavahetust vastu võtta," lisas Liba.

1. jaanuaril lavastusi vaatama tulnud inimesed võtsid etendustest kaasa head emotsioonid ning pooldavad linna otsust ilutulestik ära jätta.

"Väga tore oli. Eriti meeldis, et on selline võimalus kordust vaadata, sest väikeste lastega ei olnud eile võimalik tulla," ütles Meeli, kes toetab ilutulestiku ärajätmise ideed.

"Valgusetendus on väga tore ja rahulikum," sõnas Meeli.

"See eilne paugutamine, nägime linde põgenemas, aga siin on ilus, nauditav, lastele meeldib," rääkis Kadri.

"Olles ise igipõline ilutulestiku austaja, siis pean ka tunnistama, et nende aastatega on minu arvamus läinud pigem sedamööda, et võiks jätta selle suurema paugutamise ära ja jäävad linnaloomad-linnud ka rahule," rääkis Sven.