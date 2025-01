Fotod: tihe lumesadu ja lumekoristus kestis Tallinnas terve päeva

Tihe lumesadu kestis Tallinnas terve päev. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam loodab, et linna lepingupartnerid saavad lume koristamisega hakkama.

"Kui on selline pidev lumesadu, siis see tähendab seda, et nad peavad mingisuguse perioodi tagant jõudma uuesti samadesse kohtadesse välja, (seda) senikaua, kui on saavutatud seisunditase. Ja meil neid tänavaid on väga erinevaid – kus on tihedam intervall ja kus on harvem intervall," lausus Udam.

Üks lepingupartneritest, Krausberg, hoiab lumest puhtana sadama ja selle ümbruse teed ning kõnniteed Lasnamäel. Projektijuhi Arkadi Timofejevi sõnul käib lumekoristus mitmes vahetuses ning et praegu ei ole lume koristamine nii raske kui detsembris, kui tekkis teedele jää.

Kui jalakäijad tundsid lumesajust pigem rõõmu, siis autojuhid, kellega "Aktuaalne kaamera" rääkis, ei olnud lume koristamisega rahul

"Muidugi ei ole (rahul). Lund aga sajab kogu aeg ja koristada on raske. Saan sellest aru," ütles Valentina.

Praegu on pealinnas lund koristamas umbes 200 masinat.

"On miinimumtase, mis peab olema tagatud sellistes oludes. Ma arvan, et see on täna tänavatel. Kui on veel halvemad (olud), võetakse tehnikat veel appi," ütles Udam.

Lund veel ära ei veeta ja see jääb teede äärde. Kui aga seda veel juurde sajab, siis hakatakse lund ladustusplatsidele vedama.