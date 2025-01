Vaatamata lumesaju lõppemisele jagub teehooldajatel Lääne-Eestis tööd küllaga

Reede õhtul algas Saaremaal ja Pärnumaal tihe lumesadu, mis muutis teeolud keeruliseks ja transpordiamet kuulutas riigiteedel välja rasked ilmastikuolud.

"See prognoos, mis eile lõuna ajal anti, et on oodata suurt lumesadu, tuisku, realiseerus õhtul üsna täpselt. Ja ikkagi realiseerus selliselt, et tõesti see paarkümmend sentimeetrit lund tuli maha. Teehooldajad olid täie tehnikaga väljas, oma mitukümmend ühikut Saaremaa ja Pärnumaa peale kokku," rääkis transpordiameti liikluskorralduse juht Meelis Saat.

Pärnu linnaski oli tõeline lumeuputus ja mitmel pool polnud sahad veel hommikuks kõrvaltänavatele jõudnud.

Näiteks pärnakas Sergeil tuli hommikul lund rookida mitu tundi. "Peaaegu üle kahe tunni. Võttis hommikul küll aega. Kogu jõud ka on juba väsinud. /.../ Aga praegu on igal pool ka korteriühistud, kus minagi olen ühistu esimees, hädas, kõik ootavad traktorit," rääkis ta.

Transpordiameti sõnul oli mujal Eestis rahulikum. Kuigi lumesadu on lakanud ning Pärnu- ja Saaremaal põhimaanteed puhtaks lükatud ja ka suurem osa kõrvalmaanteedest peaks sõidetavad olema, jagub veel tööd küll.

"Kui praegu ringi vaadata, siis ega teeolud täna ka veel ideaalsed ei ole. Järelkoristus, järeltööd jätkuvad. Ristmikud, bussipeatused, platvormid, piirete esised – kõik need tööd jätkuvad siin nii täna kui ka homme," selgitas Saat.

Politsei- ja piirivalveameti kinnitusel tõsiseid liiklusõnnetusi ei juhtunud. PPA sai üle Eesti liiklusõnnetuste kohta ligi 100 teadet. Vigastada said inimesed kolmes õnnetuses.

"Põhjuseid oli mitmeid. Üheks põhjuseks oli kindlasti libe tee. Teiseks oli pikivahe mittejälgimine ja ka oli juhte, kes üritasid oma oskusi proovile panna ja selle tulemusena tekitasid liiklusõnnetuse," selgitas PPA operatiivjuht Hannes Lember.

Päästeamet ei saanud samuti tõsisemaid väljakutseid ja tegeles peamiselt teedele langenud puudega.

"Meile tõi see kaasa paarkümmend päästesündmust, reeglina kõige rohkem ohu likvideerimisi, aga oli ka abi osutamist kiirabile," ütles lääne päästekeskuse välijuht Tõnno Sikk, kelle sõnul oli ka väiksemaid väljakutseid, kus inimesed olid autoga lumme kinni jäänud.

"Väiksemaid selliseid oli, kus oli kinni jäädud, aga need asjad lahenesid ka õnneks kiiresti ja valutult inimeste jaoks."