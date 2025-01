PiS üritab ajaloolase toel kontrolli Poola presidendiameti üle säilitada

PiS domineeris aastatel 2015-2023 Poola poliitikat, kuid on tulevastel presidendivalimistel pigem autsaideri rollis.

PiS valis presidendivalimiste kandidaadiks ajaloolase Karol Nawrocki ja loodab nii säilitada enda mõju riigi juhtimisele, kuna sel aastal lahkub ametist PiS-i toetatud president Andrzej Duda.

Valimistel läheb Nawrocki vastamisi Varssavi linnapea Rafal Trzaskowskiga, keda toetab ka peaminister Donald Tusk.

PiS on varemgi sarnases olukorras olnud. 2015. aastal suutis toona suhteliselt tundmatu kandidaat Duda alistada ametisoleva presidendi Bronislaw Komorowski. Duda võit aitas PiS-il saavutada 2015. aastal ka parlamendienamuse.

Veebiväljaanne Politico toob välja, et panused on seekord sama kõrged. Duda loobib praegu Tuski võimuliidule kaikaid kodaratesse. PiS-i jätkuv kontroll presidendiameti üle võimaldaks parteil jätkata valitsuse töö takistamist kuni Tuski ametiaja lõpuni.

PiS-i liider Jaroslaw Kaczynski eelistas partei juhtivate poliitikute asemel just Nawrockit. Poola Rahvusliku Mälu Instituudi juht Nawrocki ise oli võtmeisik PiS-i jõupingutustes edendada riigis patriotismi ajaloo õpetamise kaudu, mis kriitikute sõnul moonutab Poola minevikku, kujutades riigi ajaloo keerulisi peatükke poolakate rolli positiivsemana näidates.

Nawrocki teeb nüüd aktiivselt kampaaniat ning üritab endast luua kuvandit kui inimesest, kes saab aru tavaliste poolakate muredest. Poola SWPS-i ülikooli õppejõud Ben Stanley ütles, et Nawrockit ei tasu alahinnata.

"Kümme aastat tagasi oli selline oletus, et pole kedagi, kellele Komorowski võiks kaotada. Selleks ajaks, kui ta taipas, et tegemist on võistlusega, oli hoog Duda taga. Parem on tagada, et Trzaskowskil ei tekiks sarnast enesega rahulolu, muidu teeb ta sama vea," ütles Stanley.

PiS ise rõhutab nüüd Nawrocki uustulnuka staatust. 52-aastane Trzaskowski on samas endine minister, eurosaadik, praegune Varssavi linnapea.

"Nawrocki pole ühegi partei liige, ta kandideerib valitsuspartei kandidaadi vastu," teatas Nawrocki kampaaniajuht Pawel Szefernaker.

Szefernaker rääkis samuti, et töölisklassi taustaga Nawrocki suudab kõnetada tavalisi poolakaid.

"Trzaskowski on eliidi kandidaat, ta ei saa aru, kust sellised inimesed, nagu Nawrocki tulevad," rääkis Szefernaker.

Politico toob välja, et PiS üritab kampaanias näidata, et valimistel ootab ees eliidi ja rahva vastasseis. Nawrocki ise pöörab kampaanias enim tähelepanu Poola väikelinnadele ja maapiirkondadele.

Trzaskowski on samas kogenud poliitik ja edestas kodanikeplatvormi eelvalimistel oma vastaskandidaati, välisminister Radoslaw Sikorskit. Ta osales ka 2020. aastal presidendivalimistel ning jäi toona napilt Dudale alla.

Esimesed küsitlused annavad Trzaskowskile korraliku edumaa. Ühe küsitluse kohaselt oli Trzaskowski toetus 38,6 protsenti, Nawrocki toetus oli 23,3 protsenti.

Praegused küsitlused näitavad, et Nawrocki pääseb siiski teise vooru Trzaskowski vastu. Küsitluste järgi saaks Trzaskowski teises voorus 46 protsenti häältest, Nawrocki toetus oleks 34 protsenti.

Samas Komorowskil oli kaks nädalat enne valimisi Duda ees 15-protsendiline edumaa. Duda võitis aga nii esimese kui ka teise vooru.

Valimiste esimene voor toimub juba mais, Poola presidentidel on vetoõigus parlamendis vastu võetud seadustele.