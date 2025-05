Poola presidendivalimistel jäi tsentristide kandidaadi edu ootamatult napiks

Vahe oli palju väiksem kui enne hääletust arvamusküsitluste näidatud 4–7 protsendipunkti.

Kui tulemus kinnitust leiab, tähendaks see, et Trzaskowski ja Nawrocki lähevad 1. juunil toimuvas teises voorus vastamisi, et otsustada, kas Poola jääb kindlalt peaminister Donald Tuski juhitud Euroopa-meelsele kursile või pöördub USA presidendi Donald Trumpi natsionalistlike austajate soovitud suunda.

"Me läheme võidule. Ma ütlesin, et see saab olema tasavägine ja see ongi tasavägine," ütles Trzaskowski toetajatele. "Meil on ees palju, palju tööd ja me vajame sihikindlust."

Nawrocki ütles oma toetajatele, et on kindel oma võidus valimiste teises voorus ja kutsus äärmusparempoolseid üles teda toetama ja Poolat päästma.

"Me peame need valimised võitma, et ei oleks ühe poliitilise rühmituse võimumonopoli, et Poolas ei oleks monoliitset võimu," ütles ta.

Eratelekanali TVN jaoks pärast esimest vooru avaldatud Opinia24 küsitlus andis Trzaskowskile teises voorus 46 protsenti ja Nawrockile 44 protsenti häältest, kusjuures 10 protsenti valijatest ei olnud veel kas otsustanud või keeldusid oma arvamust avaldamast.

Äärmusparempoolsed kandidaadid Slawomir Mentzen ja Grzegorz Braun said kokku üle 21 protsenti häältest, mis on ajalooliselt kõrgeim tulemus. Braun, kes 2023. aastal kustutas riigi parlamendis tulekustutiga Hanuka küünlad – intsident, mis tekitas rahvusvahelist pahameelt –, võitis küsitluse kohaselt 6,3 protsenti häältest.

Mentzen ei andnud kohe oma toetust Nawrockile. "Valijad... ei ole kartulikotid, neid ei visata ühest kohast teise," ütles ta. "Iga meie valija on teadlik, intelligentne inimene ja teeb oma otsuse ise."

Cambridge'i ülikooli poola uuringute professor Stanley Bill ütles, et natsionalistlike ja äärmusparempoolsete parteide ühine tugev esinemine tähendas, et tulemused olid pettumuseks Trzaskowski leerile ja andsid Nawrockile tuult purjedesse.

"Tulemused on Donald Tuski valitsevale koalitsioonile märkimisväärne hoop," lisas Bill.

Küsitluse kohaselt oli valimisaktiivsus 66,8 protsenti.

Poola valimised toimusid samal päeval kui Rumeenia presidendivalimiste teine ​​voor, kus tsentristlik Bukaresti linnapea Nicusor Dan võitis euroskeptilist paremäärmuslikku George Simioni.