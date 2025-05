USA valitsuse liige kutsus poolakaid valima presidendiks Trumpi liitlast

"Meil on vaja, et te valite õige liidri," ütles Trumpi prominentne liitlane Noem poolakatele peetud kõnes. "Teist saavad liidrid, kes pööravad Euroopa tagasi konservatiivsete väärtuste juurde."

Poolas peetakse 1. juunil presidendivalimiste otsustav voor, kus on vastamisi Varssavi liberaalne ja Euroopa Liidu meelne linnapea Rafał Trzaskowski ja konservatiivne ajaloolane Nawrocki, kes on EL-i suhtes skeptiline.

Noem kirjeldas Trzaskowskit kui "täiesti läbikukkunud liidrit" ja Nawrockit kui isikut, kes juhiks Poolat Trumpile sarnases stiilis.

"Mul oli just võimalus Karoliga kohtuda ja kuulake: temast peab saama Poola järgmine president. Kas te saate minust aru?" teatas ta.

USA sisejulgeoleku minister andis ka mõista, et Nawrocki valimine presidendiks tugevdaks kahe riigi suhteid.

"Kui te valite liidri, kes teeb tööd koos president Donald J. Trumpiga, on poola rahval tugev liitlane, kes tagab, et te suudate võidelda vaenlaste vastu, kes ei jaga teie väärtusi," ütles Noem.

"Teil on tugevad piirid ja te kaitsete oma kogukondi ja hoiate neid turvalisena ja tagate, et teie kodanikke austatakse iga päev," ütles ta. "Tel on siin jätkuvalt USA kohalolek, sõjaline kohalolek. Ja teil on Ameerikas toodetud varustus, mis on kõrge kvaliteediga," rääkis USA administratsiooni liige.

USA-l on praegu Poolas umbes 10 000 sõjaväelast, nende kohaloleku eesmärk on pakkuda toetust riigile, mis on mures Venemaa võimaliku agressiooni pärast.

"Donald Trump on meile tugev liider, aga teil on Karoli näol sama tugev juht, kui te temast selle riigi juhi teete," lisas Noem.

CPAC-i esimees Matt Schlapp väitis oma kõnes, et konservatiivid kogu maailmas peavad lahingut globalistidega, keda ta nimetas usu, perekonna ja vabaduse vaenlasteks.

Schlapp kinnitas, et CPAC toetas Trumpi kõigi tema kohtulahingute ajal.

"Kui üks meist on rünnaku all, peavad tulema kõik ülejäänud selle isiku kaitsele," lisas ta. "Globalistid kavatsevad meid kõiki ükshaaval kõrvaldada - meid häbistada, vaigistada, pankrotti viia, hävitada, panna meie lapsed pöörduma meie vastu," rääkis ta.

Shlapp märkis, et seetõttu on tähtis "võita kõik need valimised, sealhulgas Poolas, mis on nii tähtsad inimeste vabadusele".

CPAC-i kohtumine korraldati Poola kaguosas Rzeszowi linna lähedal Jasionkas, mis on kindlalt konservatiivide ülekaaluga piirkond. Jasionka on olnud ka keskus lääneriikide relvade toimetamisel Ukrainasse sestpeale, kui Venemaa alustas rohkem kui kolm aastat tagasi täiemahulist sõda Poola naabri vastu.