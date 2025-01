Ilm läheb sulale

Teisipäeva öö on Eestis pilvine. Lumesadu ja tuisk levivad saartelt ja Liivi lahe ümbrusest edasi kirde suunas. Pärast keskööd läheb sadu lõuna poolt alates üle lörtsiks, saartel ka vihmaks, kohati tuleb ka jäävihma. On jäidet. Puhub kagutuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Külma on 1 kraadist 5 kraadini, saartel on sooja kuni 2 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtades lund ja tuiskab. Lääne- ja Lõuna-Eestis sadu harveneb, sajab lörtsi ja vihma, mõnel pool ka jäävihma ning teedel on libedust põhjustavat jäidet. Puhub kagu- ja lõuna-, saartel ja läänerannikul ka edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kraadi Virumaal +5 kraadini Saaremaal.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Tuul pöördub kõikjal lõunasse ja edelasse ning ulatub 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +4, saartel kuni +6 kraadini.

Kolmapäeval sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, pärast keskööd ja päeval ka lund. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -1 kraadist +4 kraadini.

Neljapäeval levib üle maa tihe lörtsi- ja lumesadu, saartel ja rannikul tuleb ka vihma. Pärastlõunal sadu harevneb. Õhutemperatuur on nii öösel kui ka päeval -2 ja +3 kraadi vahel.

Reede öösel ja ennelõunal on sadu kohati, pärastlõunal liigub lume- ja lörtsisadu lõunast põhja. Laupäev on üsna lumine ja tuisune. Valitsevad miinuskraadid.