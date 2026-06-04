X!

Reedel särab päike, kuid võib sadada vihma

ilm
Foto: Johanna Alvin/ERR
ilm

Reede toob läänepoolne madalrõhuala serv Skandinaaviasse ja Baltimaade lääneossa vihma. Selle rõhuala lohus areneb Poolas uus sajune osatsüklon, mis liigub päeval Leedu kohale, jõuab pärastlõunal Lõuna-Eestisse ja laieneb õhtuks ka Peipsi äärde. Öö on soe ja päeval tõuseb õhutemperatuur kuni 26 kraadini, sajupilvede all on jahedam.

Öö tuleb Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ning saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja ilm on sajuta. Puhub kagutuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s ja sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on Ida-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, Lääne-Eestis võib kohati sadada nõrka hoovihma. Kagutuul puhub mõõdukalt ja õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 20 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärastlõunal on kohati ka äikest. Puhub mõõdukalt tugev kagu- ja lõunatuul, puhanguti kuni 13 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja on saartel muutliku suunaga. Sooja on 20 kuni 26, rannikul kohati 15 kraadi.

Õhtul on ilm pilves ja üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s ja sooja on kuni 23 kraadi.

Laupäeval sajab vihma ja on äikest ja sajud hõrenevad pärastlõunal. Tuul päeval tugevneb, seda just saartel ja läänerannikul. Öösel on 12 kuni 17, päeval 16 kuni 24 kraadi. Pühapäeval suuremat sadu ei tule, aga mõni üksik vihmarabin on siiski võimalik. Tuul on nõrk ja muutlik. Öö on pisut jahedam, päeva maksimum kerkib aga taas kuni 24 kraadini.

Uue nädala algus toob mitmele poole hoovihmasid ja on ka äikest, öine keskmine õhusoe püsib 10-12 kraadi juures, päevane maksimum tõuseb kuni 22 kraadini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:47

ETV spordisaade, 4. juuni

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:25

Teadlased arendavad koostöös RMK-ga tugevamaid ja kiiremini kasvavaid puid

21:22

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

21:21

Reedel särab päike, kuid võib sadada vihma

21:16

Eestis ei taha elektriautode müük edeneda

21:13

Mai Narva hoiab EM-il viimase partii eel neljandat kohta

20:42

Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

20:40

Maailma 114. reket jahmatas tenniseavalikkust finaalikohaga

20:19

Iraani toetatud Hezbollah lükkas relvarahu tagasi

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

03.06

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale Uuendatud

20:42

Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

15:53

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

11:42

Matsalus märgati raisakotkast

14:47

WSJ: Moskvas kostub sõja jätkamise suhtes üha rohkem nurinat

09:51

Rahandusministeerium piirab ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate infole

03.06

Kallas AFP-le: Ukraina droonirünnakud külvavad Kremlis paanikat

03.06

HS: Moskvas tegutsevate ettevõtete seis on niru

03.06

Riigikoolide õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima

03.06

Teadlased avastasid jäämees Ötzilt märke mikroobide jätkuvast elutegevusest

ilmateade

loe: sport

21:47

ETV spordisaade, 4. juuni

21:13

Mai Narva hoiab EM-il viimase partii eel neljandat kohta

20:40

Maailma 114. reket jahmatas tenniseavalikkust finaalikohaga

20:16

Miloš Teodosic sai Crvena Zvezdas uue tööotsa

loe: kultuur

17:47

Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks alustas tööd ametlik hankekomisjon

17:04

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

16:39

Filharmoonia kammerkoor tähistab 45. sünnipäeva Eesti tuuriga

16:34

Ain Kaalepi 100. sünniaastapäeva ilmus valik seniavaldamata luuletusi

loe: eeter

17:04

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

12:39

Libe: voogedastusplatvormide vaatajad otsivad seriaalidest rohkem põnevust

11:07

Ingmar Kiviloo uuest teosest: mind inspireeris vanavanemate põgenemislugu

09:09

Teosõdalane: ka poodi minnes võtan igaks juhuks ämbri kaasa

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (04.06.2026 18:00:00)

18:35

Maaülikool teostab RMK tellimusel metsakultuuride omaduste parandamise uuringuid

18:35

Narva kaitseväe linnak rajatakse esialgu ajutise linnakuna

18:35

Raadiouudised (04.06.2026 15:00:00)

16:15

Sügisene toasooja hind on veel lahtine

16:05

Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt

16:00

Ilm on hoovihmadega, aga soe

14:00

Euroopa Komisjon leevendab eelarvereegleid

14:00

Eesti Euroopa Komisjoni pakutud eelarveleevendusi kasutama ei hakka

12:20

Raadiouudised (04.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo