Reedel särab päike, kuid võib sadada vihma

Reede toob läänepoolne madalrõhuala serv Skandinaaviasse ja Baltimaade lääneossa vihma. Selle rõhuala lohus areneb Poolas uus sajune osatsüklon, mis liigub päeval Leedu kohale, jõuab pärastlõunal Lõuna-Eestisse ja laieneb õhtuks ka Peipsi äärde. Öö on soe ja päeval tõuseb õhutemperatuur kuni 26 kraadini, sajupilvede all on jahedam.

Öö tuleb Lääne-Eestis muutliku pilvisusega ning saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida pool on pilvi vähem ja ilm on sajuta. Puhub kagutuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s ja sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on Ida-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, Lääne-Eestis võib kohati sadada nõrka hoovihma. Kagutuul puhub mõõdukalt ja õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 20 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärastlõunal on kohati ka äikest. Puhub mõõdukalt tugev kagu- ja lõunatuul, puhanguti kuni 13 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja on saartel muutliku suunaga. Sooja on 20 kuni 26, rannikul kohati 15 kraadi.

Õhtul on ilm pilves ja üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s ja sooja on kuni 23 kraadi.

Laupäeval sajab vihma ja on äikest ja sajud hõrenevad pärastlõunal. Tuul päeval tugevneb, seda just saartel ja läänerannikul. Öösel on 12 kuni 17, päeval 16 kuni 24 kraadi. Pühapäeval suuremat sadu ei tule, aga mõni üksik vihmarabin on siiski võimalik. Tuul on nõrk ja muutlik. Öö on pisut jahedam, päeva maksimum kerkib aga taas kuni 24 kraadini.

Uue nädala algus toob mitmele poole hoovihmasid ja on ka äikest, öine keskmine õhusoe püsib 10-12 kraadi juures, päevane maksimum tõuseb kuni 22 kraadini.