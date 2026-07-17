Laupäev tuleb palav, kuid sajab hoovihma

Ööl vastu laupäeva on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, saartel ja läänerannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 17, Lääne-Eestis kuni 20 kraadi.

Laupäeva hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati rabistab hoovihma. Puhub nõrk, saartel ja läänerannikul iiliti mõõdukas kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur tõuseb 17 ja 21 kraadi vahele.

Kui ennelõunal on pilvi vähem ja paiguti sajab hoovihma, siis pärastlõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on ka äikeseoht. Tuul puhub kagust ja lõunast 4 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 24 kuni 28 kraadi, saartel ja kohati ka rannikul kuni 20 kraadi.

Õhtu tuleb vahelduva pilvisusega ning Lääne-Eestis võib äikest olla. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 19 ja 25 kraadi vahele.

Pühapäev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ning sajud harvenevad.

Kui öö vastu esmaspäeva tuleb sajuta, siis päeval pilvisus tiheneb ning paiguti rabistab hoovihma. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka tihedam vihmasadu. Teisipäeva öösel evib sadu põhja-loode suunas ning oodata on ka äikest.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad pilves selgimistega. Ajuti sajab vihma ning teisipäeval võib veel ka äikest olla.

Sooja on pühapäeval keskmiselt 21, esmaspäeval ja teisipäeval 18 ning kolmapäeval 16 kraadi.