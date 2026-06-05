Laupäev tuleb soe, kuid vihmane

Ööl vastu laupäeva liigub väike osatsüklon Leedust Lääne-Eesti kohale. Madalrõhulohk liigub üle Eesti kirdesse. Sajab vihma ja on äikest.

Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on sadu tugev, esineb äikest ning paiguti võib tekkida udu. Kui öö hakul puhub nõrk muutliku suunaga tuul, siis pärast keskööd valdavalt idakaaretuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb pilvine, Ida-Eestis üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel läänekaare tuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati on tugevat sadu ja äikest. Pärastlõunal aga lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul pöördub edelasse ja läände puhudes kiirusega 4 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 23, Kirde-Eestis kuni 25, kuid rannikul ja sajupilvede all 15 kraadi ümber.

Õhtul on Lääne-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm, Ida-Eestis aga pilves selgimistega ning kohati rabistab ka vihma. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas edela- ja läänetuul ning sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Kui pühapäev tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, siis uuel nädalal saabuvad taas niiskemad ilmad. Esmaspäeval sajab Ida-Eestis mitmel pool hoovihma ning võib olla ka äikest. Teisipäeval on hoovihmasid oodata kohati, kolmapäeval juba mitmel pool üle Eesti.

Sooja on järgnevail päevil 20 kraadi ringis, vaid rannikul kohati 14-15 kraadi.