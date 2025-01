New Yorgis vähenes pärast ummikumaksu jõustumist liikluskoormus

Manhattani autoliikluse maht langes eelmisel nädalal 7,5 protsenti ja linna kesksesse äripiirkonda sisenes 273 000 autot vähem pärast seda, kui 5. jaanuaril hakkas New Yorgis kehtima Ameerika Ühendriikide esimene ummikumaks.

Tasu kehtestamise eesmärk on vähendada liiklust ja koguda miljardeid dollareid ühistranspordi arendamiseks, kusjuures suurem osa tuludest on suunatud linna metroo- ja bussisüsteemide uuendamisele.

"Esialgsed andmed kinnitavad seda, mida newyorklased on meile terve nädala rääkinud – liiklus on vähenenud, tänavatel tundub turvalisem ja bussid liiguvad kiiremini," ütles New Yorgi transpordiameti (MTA) juht Janno Lieber. Manhattanile sisenevad jõeületused, mis on Ameerika Ühendriikides kõige ülekoormatuma liiklusega lõigud, on muutunud 30–40 protsenti kiiremaks, lisas ta.

Ummikumaksuga tuleb Manhattanil 60. tänavast lõuna pool tasuda tipptunnil sõiduautode eest üheksa dollarit ning veoautode ja busside eest kuni 21,60 dollarit. Öösel väheneb tasu kolmveerandi võrra.

Tasu jõustus pärast seda, kui naabruses asuv New Jersey osariik ei suutnud kohtunikku veenda seda peatama. Linn kiirustas maksu rakendama enne presidendiks valitud Donald Trumpi ametisseastumist 20. jaanuaril. Trump, kellel on Manhattani residents, on tasu vastu ja ütles, et püüab seda blokeerida.

MTA ütles, et väiksem liikluskoormus tähendab busside suuremat liikumiskiirust, eriti hommikusel tipptunnil.

Elektrooniliste numbrimärkide lugejate kaudu maksustatavad eraautod tasuvad kord päevas, olenemata sellest, mitu sõitu nad linna kesksesse äripiirkonda teevad. Taksod maksavad 75 senti reisi kohta ja selliste rakenduste nagu Uber ja Lyft sõidukid maksavad 1,50 dollarit reisi kohta.

MTA on öelnud, et ummikumaks toob lõpuks kaasa liikluse vähenemise piirkonnas 80 000 auto võrra päevas, mis tähendab umbes 11 protsenti väiksemat liikluskoormust. MTA andmeil sisenes enne tasu kehtestamist Manhattani kesklinna äripiirkonda iga päev üle 700 000 sõiduki, aeglustades seal kulgeva liikluse keskmiselt umbes 11 kilomeetrini tunnis, mis on 23 protsenti aeglasem kui 2010. aastal.

New Yorgi võimude hinnangul toob ummikumaks esimesel aastal linnakassasse 500 miljonit dollarit. New Yorgi kuberner Kathy Hochul ütles, et selle rahaga toetatakse 15 miljardi dollari suuruse laenu tagasimaksmist, mis on võetud linna metroo- ja bussisüsteemide ning kahele lähirongiliini parandamiseks.