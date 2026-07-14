X!

New York peatab aastaks uute suurte andmekeskuste rajamise

Välismaa
Andmekeskuste-vastane silt Ühendriikides
Andmekeskuste-vastane silt Ühendriikides Autor/allikas: Alamy/Scanpix
Välismaa

New Yorgi osariik peatab aastaks uute suuremahuliste andmekeskuste rajamise jaoks lubade väljastamise, selgus teisipäeval kuberneri allkirjastatud määrusest.

Peatamine annab osariigile aega, et töötada välja regulatsioonid kiiresti laienevale sektorile, mille kasvu toidab kasvav nõudlus tehisaru järele.

Andmekeskuste kritiseerijad toovad välja nende suure elektritarbimise, mis võib koormata kohalikke elektrivõrke ja tõsta energiaarveid, ning ka nende suure veekasutuse, müra ja suhteliselt väikese arvu loodavaid töökohti.

"New York on alati olnud innovatsiooni ja muutuste esirinnas, kuid oleme ka alati taganud, et newyorklased sellest kasu saavad," ütles demokraadist New Yorgi osariigi kuberner Kathy Hochul.

"Kuna andmekeskuste arendus ähvardab tõsta kommunaalmakseid, ammendada meie loodusvarasid ja luua newyorklastele ebakindlust, on minu kohustus tegutseda ja näidata eeskuju," sõnas Hochul ning lisas: "New York näitab teed riigi kõige rangemate standardite loomisel andmekeskuste arendamiseks, tagades, et kui ettevõtted on tänu New Yorgile edukad, on edukad ka newyorklased."

USA-s on andmekeskuste ehituskulud viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning tehnoloogiafirmad on paigutanud kümneid miljardeid dollareid taristu väljaehitamisse.

Sarnane meede võeti aprillis vastu Maine'is, kuid osariigi kuberner pani sellele lõpuks veto.

Allianz Trade'i juunis avaldatud uuringu hinnangul paiskasid keskused 2025. aastal õhku 286 miljonit tonni süsihappegaasi.

Tehisaru moodustab juba praegu 15 kuni 20 protsenti andmekeskuste elektritarbimisest ning see osakaal võib 2030. aastaks tõusta 40 protsendini, seisis raportis.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: BNS/AFP

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:27

New York peatab aastaks uute suurte andmekeskuste rajamise

22:26

ETV spordisaade, 14. juuli

22:25

VAATA OTSE | Hispaania läks avapoolaja keskel penaltist juhtima Uuendatud

22:18

Kriitikute hinnangul teeks sideandmete eelnõu olukorra veel hullemaks

22:00

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:31

Kolmapäev tuleb suviselt soe

21:31

Tallinna reaalkool tahab Särgava kuju endale veel lähemale tuua

21:26

Imavere piimapäeval kinnitati eestlaste kodujuustu-usku

21:23

Tartusse rajati kaks oravasilda

21:20

Prantsusmaal Bastille' päeva paraadil osales sel aastal ka Eesti kaitseväelasi

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09:50

Tallinnas sõlmiti Eesti kalleim korteritehing

16:06

Ukraina ründas droonidega Baškortostanis asuvat Gazpromi naftatehast Uuendatud

13.07

Venemaa viis Peipsi järvel läbi laskeharjutuse

06:57

Tallinna kesklinnas pole eales olnud nii palju tühje äripindu kui praegu

16:17

WSJ: Putin ei ole Xi silmis enam võrdne partner

15:05

Grüne Fee juht: pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest poodidest kaduda

13.07

Kiletatud kurk ja pakendatud paprika jäävad minevikku

13.07

Pevkur: faktid näitavad, et venelased on hädas nii Ukrainas kui ka kodumaal

22:25

VAATA OTSE | Hispaania läks avapoolaja keskel penaltist juhtima Uuendatud

14:17

FT: Trump on hävitanud USA välisministeeriumi

ilmateade

SPORT

22:26

ETV spordisaade, 14. juuli

22:25

VAATA OTSE | Hispaania läks avapoolaja keskel penaltist juhtima Uuendatud

21:13

Flora langes Meistrite liigast välja

20:39

Leandro Trossard lahkub Arsenalist

loe: kultuur

17:00

Liisa Hirsch: tunnen, et sain Lepo Sumera preemia avansiga

14:32

Tartuff tähistab "Moulin Rouge'i" 25. sünnipäeva

13:17

Tähe-Lee Liiv: Paavo Järviga koos esinemine on suur au

13:00

Jaak Tomberg: valgete väljade refuugium

loe: eeter

17:00

Liisa Hirsch: tunnen, et sain Lepo Sumera preemia avansiga

15:01

Vennad Aavikud: vennaliku võistlusmomenti pole meie vahel olnud

13:17

Tähe-Lee Liiv: Paavo Järviga koos esinemine on suur au

10:56

Anne Veesaar: meil oli tunne, et "Seto odüsseiasse" suhtuti väikese eelarvamusega

Raadiouudised

18:40

Ühekordsete pakendite keelamisel on Eesti Euroopa Liidust karmim

18:35

Prantsusmaa näitas rahvuspüha paraadil Euroopa jõudu

18:35

Rakvere vald leiab, et maapõueseadus takistab omavalitsuse arengut

18:35

Päevakaja (14.07.2026 18:00:00)

17:25

Lähipäevad on sajuta ja soojad

16:40

Tänavu on Eestisse saabunud 2396 võõrtöölist

16:35

Piimatoodetest on eestlaste lemmikuks saanud kodujuust

16:35

Idapiiril on töös mitme erineva lõigu rajamine

15:20

Raadiouudised (14.07.2026 15:00:00)

12:15

Raadiouudised (14.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo