New York peatab aastaks uute suurte andmekeskuste rajamise

Peatamine annab osariigile aega, et töötada välja regulatsioonid kiiresti laienevale sektorile, mille kasvu toidab kasvav nõudlus tehisaru järele.

Andmekeskuste kritiseerijad toovad välja nende suure elektritarbimise, mis võib koormata kohalikke elektrivõrke ja tõsta energiaarveid, ning ka nende suure veekasutuse, müra ja suhteliselt väikese arvu loodavaid töökohti.

"New York on alati olnud innovatsiooni ja muutuste esirinnas, kuid oleme ka alati taganud, et newyorklased sellest kasu saavad," ütles demokraadist New Yorgi osariigi kuberner Kathy Hochul.

"Kuna andmekeskuste arendus ähvardab tõsta kommunaalmakseid, ammendada meie loodusvarasid ja luua newyorklastele ebakindlust, on minu kohustus tegutseda ja näidata eeskuju," sõnas Hochul ning lisas: "New York näitab teed riigi kõige rangemate standardite loomisel andmekeskuste arendamiseks, tagades, et kui ettevõtted on tänu New Yorgile edukad, on edukad ka newyorklased."

USA-s on andmekeskuste ehituskulud viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning tehnoloogiafirmad on paigutanud kümneid miljardeid dollareid taristu väljaehitamisse.

Sarnane meede võeti aprillis vastu Maine'is, kuid osariigi kuberner pani sellele lõpuks veto.

Allianz Trade'i juunis avaldatud uuringu hinnangul paiskasid keskused 2025. aastal õhku 286 miljonit tonni süsihappegaasi.

Tehisaru moodustab juba praegu 15 kuni 20 protsenti andmekeskuste elektritarbimisest ning see osakaal võib 2030. aastaks tõusta 40 protsendini, seisis raportis.