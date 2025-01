ÜRO: Iraani režiim hukkas mullu vähemalt 901 inimest

"Sügavalt häiriv on see, et me näeme aasta-aastalt jälle surmanuhtlusele määratud inimeste arvu kasvu Iraanis," ütles ÜRO inimõigusvolinik Volker Türk.

Iraan kasutab surmanuhtlust ränkade kuritegude, sealhulgas mõrvade, uimastiäri, vägistamise ja seksuaalrünnakute eest, ent seda on rakendatud ka teisitimõtlejate vastu.

Inimõigusorganisatsioonide, sealhulgas Amnesty Internationali andmeil hukatakse islamivabariigis aastas rohkem inimesi kui üheski teises riigis, välja arvatud Hiina, mille kohta puuduvad usaldusväärsed andmed.

ÜRO inimõiguste büroo teatas, et suurem osa mullu täide viidud hukkamistest oli seotud narkokuritegudega, kuid hukati ka teisitimõtlejaid ja 2022. aasta meeleavaldustega seotud inimesi. Samuti kasvas hukatud naiste arv.

Norras asuv Iraani inimõiguste organisatsioon (IHR), mis jälgib hoolikalt hukkamisi Iraanis, teatas esmaspäevases raportis, et 2024. aastal hukati vähemalt 31 naist.