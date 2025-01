Jäätmevedajate massiline haigestumine põhjustab Tallinnas prügi kuhjumist

Kuna praegu on haigestunud 10–15 protsenti Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse (TJT) töötajatest, on jäätmete äravedu linnas graafikust maas. TJT on värbamas uusi töötajaid, et kuhjunud prügi probleem kiirema lahenduse leiaks.

"Meil on hooajaline probleem, mida me parasjagu likvideerime. Mõistame, et see on väga ebameeldiv, kui prügikastid üle ajavad, ja veel tänagi oli meil koosolek, mida saaksime veel teha, et jäätmevedu paremini korraldada," sõnas Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse (TJT) pressiesindaja Jelena Filimonova.

Hooajaline probleem on töötajate haigestumine, mis on Filimonova sõnul 50 töötajast jalust niitnud 10–15 protsenti. "Praegu on ebastandardne olukord – haigestumise määr on üle meie puhvritsooni," sõnas pressiesindaja.

Kõige suurem probleem jäätmeveoga on Filimonova sõnul praegu Tallinna vanalinnas, kus jäätmeveo nihe on kaks kuni neli päeva.

Ekipaažidele on määratud kindlad piirkonnad ja nad töötavad kindla graafiku alusel, seega on Filimonova sõnul keeruline neid ka teiste ekipaažidega asendada, kuid piirkondade jaotamist teiste ekipaažide vahel siiski tehakse.

Filimonova sõnul värbavad nad praegu ka ületäituvusega ehk värbavad töötajaid rohkem, kui on reaalselt tööd ning on palunud inimestel oma puhkused edasi lükata.

Filimonova sõnul ärajäänud vedude eest raha ei küsita ja oma nihkunud prügiveo uue aja saab klient teada TJT koduleheküljelt.

Tallinna linnas korraldavad vastavalt piirkonnale jäätmevedu kaks firmat: TJT ja Eesti Keskkonnateenused.