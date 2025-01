Hiina ökonomist seadis kahtluse alla kompartei andmed ja sai karistada

Majandusteadlane Gao Shanweni seadis möödunud kuul kahtluse alla kompartei väited, et Hiina majandus kasvab aastas umbes viis protsenti. Ekspert hindas, et kasv võib olla poole võrra väiksem.

Selline jutt jõudis ka Xi Jinpingi kõrvu ning asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Gao Shanweni hinnang vihastas tõsiselt kompartei juhti.

Xi käskis Gao Shanweni tegevust uurida, sama ökonomist on sageli valitsust majandus- ja finantspoliitika küsimustes nõustanud. Gao kahtles veel, et kompartei viimased sammud suudavad viia majanduse taas kasvule.

Xi korraldus tõi aga kaasa selle, et Gao sai määramata ajaks avalike esinemiste keelu. Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Peking ei salli kriitikat, mis viitab, et Hiina majandus võib olla raskustes. Peking üritab nüüd kriitikat vaigistada.

Kompartei andmed näitavad, et Hiina majandus kasvas 2023. aastal 5,2 protsenti ning ka eelmisel aastal oli kasv umbes viis protsenti. Peking eeldab, et ka järgmistel aastatel jääb kasv viie protsendi juurde.

"Kui minu hinnang on õige, oleks mõistlikum oodata järgmistel aastatel kasvu, mis jääb kolme ja nelja protsendi vahele. Kuid me teame, et ametlik arv on alati umbes viis protsenti," ütles Gao.