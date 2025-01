Lasnamäele kerkib mõne aasta pärast uus riigigümnaasium

Tallinnas on praegu kolm riigigümnaasiumi: Mustamäel, Pelgulinnas ja Tõnismäel. Lähedalasuvates valdades samuti kolm: Tabasalus, Viimsis ja Sauel.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul soovib pealinn riigigümnaasiumi ka Lasnamäele, sest juba praegu peavad lapsed õppima seal kuues koolis kas moodulites või kahes vahetuses.

"Tallinnast ida pool riigigümnaasiumi pole, eeskätt Maardu piirkonnas. Ja see on mõeldud ka nii, et teenindaks ka Harjumaalt tulevaid noori. Praeguse seisuga Põhja-Tallinnas on Pelgulinna riigigümnaasium väga hästi käima läinud, mis ei ole küll Kopli poolsaare tipus, aga Põhja-Tallinna linnaosas. Ja neid kohti füüsiliselt, et veel üht riigigümnaasiumit teha, me praegu ei ole sinna leidnud. Aga Tallinn on loomas sinna kaht uut munitsipaalpõhikooli ja selles osas me ikkagi tekitame sinna koolikohti juurde," rääkis abilinnapea.

Jašin hindab uue riigigümnaasiumi õpilaste arvuks tuhatkond last. Vajadust Lasnamäe riigigümnaasiumi järele kinnitavad ka rahvastikuprognoosid ja riigigümnaasiumide vajaduse analüüs, mille haridusministeerium tellis Geomedialt.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigivarade valdkonna juht Indrek Riisaar ütles, et Tallinna puudutab isegi kaks plaani.

"Meil on kavas ehitada uus õppehoone Tõnismäe riigigümnaasiumile ja täiesti uus kool rajada Mustakivile. Mustakivi riigigümnaasiumi arhitektuurivõistluse lähteülesanne on lõpusirgel, see on ka Tallinna linnaga kooskõlastatud. Kavas on arhitektuurivõistlus välja kuulutada jaanuaris või veebruaris. Selle rajamine sõltub riigieelarve võimalustest," rääkis Riisaar.

Tema sõnul peaks Mustakivi riigigümnaasiumi õppehoone projekt valmima 2028. aastal ja siis algab ehitus. Hoone ise võiks valmida 2030. aastal.

Kaks riigigümnaasiumi kokku läheksid maksma ligikaudu 50 miljonit eurot ja nende ehitus on kavandatud riigieelarvest, seega uut toetust Euroopa Liidult riik nende ehitamiseks ootama ei pea.

Mujale uusi riigigümnaasiume lähitulevikus ehitada pole vaja, sõnas Riisaar. Vajadusel ostetakse koolituskohti omavalitsustelt. Ühtlasi suureneb kutsehariduse ümberkorraldustega kutse- ja keskhariduse valikuvõimalus.