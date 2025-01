Los Angelese tulekahjudes on hukkunud 24 inimest

Ameerika Ühendriikides Los Angelese ümbruses möllanud maastikutulekahjud on nõudnud vähemalt 24 inimelu, teatas väljaanne New York Times pühapäeva õhtul ajakohastatud andmetele viidates. Kokku on põlenud üle 16 000 hektari maad ja hävinenud üle 12 000 hoone.