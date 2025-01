ERR LA-s: tuhanded vabatahtlikud aitavad maastikupõlengutes kodu kaotanuid

Samal ajal kui tuhanded tuletõrjujad võitlevad Los Angelese ümbruses maastikupõlengutega, on vähemalt sama palju linlasi abiks rindejoone turvalisemal poolel.

Näiteks vaid paar kilomeetrit evakuatsioonitsoonist on jõusaali parklasse üles seatud annetuspunkt. Sääraseid ajutisi keskusi on üle terve linna kümneid.

"Nii palju inimesi on tulnud siia meie kogukonna heaks. Oleme väga tänulikud kõigile, kes panustavad oma aega ja energiat. Ma ütleks, et iga päev minimaalselt 500 vabatahtlikku," ütles vabatahtlike juht Danielle.

Vabatahtlikuks olemine on kohalike sõnul vähim, mida praegusel raskel ajal oma kogukonna heaks teha.

"Ma pole kunagi midagi sarnast näinud. Ma hakkan kohe nutma. Mu sõbrad ja pereliikmed on põlengus kaotanud oma kodu. See kõik on nii palju raskem, kui see juhtub inimestega, keda sa tunned," ütles Megan.

Maastikupõlengutest on suuremal ja väiksemal määral puudutatud kõik linlased. Nädala jooksul on tuli neelanud enam kui 12 000 hoonet, ligi 200 000 inimest on pidanud oma kodust lahkuma.

"Meie tänaval lendasid palmioksad, mis tabasid autosid ja aknaid. See oli nagu filmist. See oli hullumeelne. Helistasin San Diegos elavale vennale, lahkusin kell 22 ja jõudsin sinna südaööl. Ma pakkisin ainult ühe koti," rääkis Amanda.

"Minuga elavad inimesed, kes ise pole ohus, kuid nad on oma majast pidanud evakueeruma. Meil on olnud terve nädal inimesi. Minu lapsed ja sõbrad," ütles Bobbi.

Kogukonna kokkuhoidvus tuleb Los Angelese elanikele endile aga üllatuseks.

"Asi on jõudnud nii kaugele, et mõnel korral päevas peame lõpetama mittehädavajalike annetuste vastuvõtmise, sest meie garaaž on lihtsalt täis. Angelinod on väga helded. Kõik on täna midagi andmas," rääkis vabatahtlike juht Danielle.

"Olen hämmastunud ja šokeeritud inimeste arvust, kes on tulnud välja nii vabatahtlikena kui ka kaupa annetama. Ma pabistasin, et LA inimestel on liiga kiire, et aidata, kuid kõik on hetkeks peatunud, et tulla ja midagi ära teha," ütles vabatahtlik Chris.