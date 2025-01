Los Angelese hiigelpõleng hävitas elupiirkondi 137 ruutkilomeetril

Ameerika Ühendriikides Los Angelese linna ja selle ümbrust tabanud maastikupõlengus on hukkunud vähemalt seitse inimest ja 180 000 pidanud oma kodudest lahkuma, kokku 137 ruutkilomeetrit haaranud tulekahjus on hävinud 10 000 elamut.

Ööl vastu reedet nõrgenenud tuul muutis tuletõrjujate töö pisut kergemaks, kuid Palisades, mis asub Santa Monica ja Malibu vahel linna läänetiival ning linnast idas Pasadena lähedal Eatonis endiselt jätkuvad põlengud on tunnistatud juba Los Angelese ajaloo kõige hävitavamaks tulekahjuks, mis on põhjustanud hävingut 34 000 aakril (13 750 hektaril ehk 137,5 ruutkilomeetril), muutes terveid linnaosasid tuhaväljaks.

Ametnikud kolmest erinevast omavalitsusest teatasid kokku seitsme inimese hukkumisest, kuigi Los Angelese maakonna šerif Robert Luna ütles pressikonverentsil, et ei soovi täpset arvu välja öelda enne, kui inimsäilmete tuvastamise meeskonnad jõuavad kõik majad läbi otsida.

Kuid laiaulatusliku hävingu põhjal eeldas ta, et see arv kasvab. "Tundub, et nendesse piirkondadesse oleks justkui aatompomm heidetud. Ma ei oota häid uudiseid ja me ei oota neid numbreid," ütles Luna.

Varem teatas ta, et ainuüksi Eatoni põleng kahjustas või hävitas 4000–5000 ehitist. Ametnike sõnul hävitas Palisadese tulekahju veel 5300 ehitist.

Ilmaprognooside veebisait AccuWeather hindas põlengute majandusliku kahju suuruseks 135–150 miljardit dollarit, mis ennustab piirkonnale rasket taastumist ja majaomanike kindlustuskulude hüppelist tõusu.

"Valmistume selleks, et asuda Los Angelese linna jõuliselt üles ehitama," ütles demokraadist linnapea Karen Bass, keda presidendiks valitud Donald Trump ja teised vabariiklased kritiseerisid seoses katastroofiga toimetulekuga.

President Joe Biden, kes kuulutas välja teisipäeval suurõnnetuse olukorra, lubas neljapäeval, et föderaalvalitsus hüvitab järgmise 180 päeva jooksul 100 protsenti taastumiskuludest, et maksta prahi ja ohtlike materjalide eemaldamise, ajutiste varjupaikade ja päästjate palkade eest.

"Ütlesin kubernerile, kohalikele ametnikele, et tehku nad seda, mida peavad tegema, ja ohjeldage neid tulekahjusid," ütles Biden pärast Valge Maja nõunikega kohtumist.

Los Angelese maakonnas põles alates teisipäevast kokku viis maastikutulekahju. Üks kiiresti kasvav tulekahju puhkes veel neljapäeval Calabasase lähedal, mis on üks USA kõige rikkamaid linnu ja kus elab palju kuulsusi. Põleng laienes mõne tunniga 960 aakrini (388 hektarini).