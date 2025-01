Reede hommikul saabuv lumesadu ja tugev tuul muudavad teeolud keeruliseks

Lääne-Eesti saarte ja Lõuna-Eesti kohale jõuab reede hommikuks tihe lörtsi- ja lumesadu, mis liigub päeva jooksul üle Eesti. Tugevate tuulepuhangute tõttu tuiskab.

Transpordiamet hoiatab, et reede hommikul ja päeval on teeolud sajust ja tuisust tingituna keerulised. Amet soovitab varuda sõitudeks tavapärasest rohkem aega.

Ilmaprognooside järgi on sajutihedus kõige suurem reede päeval.

Keskkonnaagentuuri andmetel on oodatav lumelisa saartel 15 kuni 25 sentimeetrit, Mandri-Eesti põhja- ja keskosas kaheksa kuni 15 sentimeetrit, mandri lõunaosas kaks kuni kuus sentimeetrit.

Lõuna- ja Ida-Eestis sajab ka jäävihma. Teetemperatuuri kõikumine 0 kraadi ümber muudab teed libedaks ning tuisu tõttu on nähtavus halb.

Märja lume ladestumise ja tugeva tuulega kaasneb ka puude murdumise oht teele.

Ka nädalavahetusel jätkub lume- ja lörtsisaju ning tuisuga. Lumelisa on oodata 15 kuni 25 sentimeetrit, Lõuna-Eestis kolm kuni üheksa sentimeetrit.

Teehooldajad üle Eesti on valmis ennetavaks libedusetõrjeks ning sahkamiseks, kuid siiski tuleb arvestada, et libeduse tekkimise oht teedel on väga suur ning jää võib tekkida teele ootamatult.

Transpordiamet tuletab meelde, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. Sajualadel soovitab amet hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.