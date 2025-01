Päästjad on saanud nädalavahetuse jooksul sadu väljakutseid

Reede hommikul saabus Eestisse tugev lumesadu ja tuisk. Sellega seoses on alates reede õhtul kella 18 kuni pühapäeval kella 14 päästeamet saanud 266 ohu likvideerimise väljakutset. Samuti on tulnud reageerida 40 liiklusõnnetusele ja 20 hoonetulekahjule.

Enamik päästeametile tulnud väljakutsetest on seotud lumeraskusest teele või elektriliinidele langenud puude eemaldamisega. Neist enim on laekunud Lõuna regioonist – 103. Järgnevad Põhja 71, Lääne 48 ning Ida regioon 44 väljakutsega.

Päästeameti vastutava korrapidaja Viktor Saaremetsa sõnul on suurem lumesadu möödas, ent liigeldes tasub endiselt olla ettevaatlik ning jääkogudele mitte tikkuda.

"Teed on libedad ja tugeva tuisuga tasub liigeldes olla eriti ettevaatlik. Tuletan ka meelde, et kuigi võib tunduda, et külm on tekitanud veekogudele tugeva jääkaane, siis ei tasu veel veekogudele tatsama minna. Päästjad kontrollivad jää paksust regulaarselt ning endiselt kehtib üle Eesti jääle mineku keeld," lisas ta.

Liiklusõnnetuste väljakutseid on olnud kokku 40 – Põhjas ja Lõunas kummaski 11 ning Läänes ja Idas mõlemas üheksa. Need kõik pole aga olnud kerged plekimõlkimised, vaid on ette tulnud ka kannatanutega liiklusõnnetusi.

Näiteks reedel toimus liiklusõnnetus Tallinna-Narva maantee 136. kilomeetril, kus kahe sõiduauto kokkupõrke tagajärjel toimetati haiglasse kontrolli neli inimest. Samuti reedel juhtus liiklusõnnetus kolme sõiduautoga Maardu külas, kus üks kannatanu viidi haiglasse kontrolli.

Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas vajus kraavi külili tsitruselisi vedanud veoauto. Juhtunu kohta laekus info häirekeskusele kell laupäeva öösel kell 1.31. Kiirabi viis autojuhi haiglasse ja päästjad sulgesid kütuselekke. Sündmusega tegeles edasi politsei.

Ka päästeautod sattusid õnnetustesse. Laupäeval sõitis Värska päästekomando põhiauto otsa teele langenud puule, mille tagajärjel purunes esiosa plastvõre, kuid päästjad viga ei saanud. Sõiduk sai teekonda jätkata. Samuti vajus Tartu komando auto sündmusele sõites kraavi, kuid masin pukseeriti välja ja sai tööd jätkata.

Tulekahju tagajärjed Tallinnas Vene tänaval Autor/allikas: Päästeamet

Nädalavahetus ei ole möödunud ka tulekahjudeta. Kokku on reageerinud päästjad 20 hoonetulekahjule – seitse Lõunas, kuus Idas, viis Põhjas ja kaks Läänes. Neist tõsiseim, neljanda astme sündmus, leidis aset laupäeval Tallinna vanalinnas kell 9.31, kui Vene tänaval süttis külaliskorter. Kaks suitsu sisse hinganud inimest viidi kiirabiga haiglasse kontrolli. Tulekahjule saadi kiiresti jaole ja see likvideeriti kell 12.15.

Elektrilevi katkestuste kaardi kohaselt on üle Eesti kell 15 seisuga 106 aktiivset katkestust, mõjutades kokku enam kui 12 000 inimest. Enim katkestusi on Tartumaal, kus on mõjutatud rohkem kui 4000 klienti.