Amet pikendas üheksa maakonna riigiteedel erilist hoolderežiimi

Eriline hoolderežiim jätkub Saare-, Pärnu-, Hiiu-, Lääne-, Rapla-, Lääne-Harjumaa, Tartu-, Ida- ja Lääne-Virumaal esmaspäeval kuni kella 12. Algselt pidi eriline hoolderežiim kehtima pühapäeva õhtul kuni kella 18.

Transpordiamet teatas, et jätkuvalt on väga keeruline olukord Lääne- ja Ida-Virumaa riigiteedel, kus on tuisku, lund ja jääst tingitud libedust. Samuti on keerulised teeolud Tartumaa teedel, kus mitmel pool on libedust ning läbitavus raskendatud.

Teistes maakondades on keerulisem eelkõige kõrvalteedel, kus on palju kinnisõidetud lund ja sellest tingitud libedust. Teehooldajad on kogu tehnikaga väljas, et teid puhastada, sahata ja libedusetõrjet puistata.

Samuti käivad järelkoristustööd ristmikel, bussipeatustes, kergliiklusteedel.

Sajupilved on pühapäeva õhtul eemaldumas Eesti kagupiiri taha ning öö tuleb sajuta ja karge. Õhutemperatuur langeb õhtul sisemaal -6 kuni -10 kraadini, öösel kohati -12 kuni -16 kraadini.

Esmaspäeva hommikuks jõuab lääne poolt madalrõhkkonna kaguserva mööda Eestisse veidi pehmem õhumass, mistõttu paiguti võib tekkida udu. Õhtul tuul sisemaal vaibub ja pöördub ööseks läänekaarde.

Transpordiamet hoiatab, et liiklejad peavad arvestama, et teeolud on jätkuvalt talvised. "Seega palume teekonda planeerides varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus talviste teeolude korral."

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. "Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata," selgitas transpordiamet.

Lisainfot teeolude kohta saab enne teele asumist vaadata www.tarktee.ee.