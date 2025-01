Pärnu linn ei võta veel enda kanda kogu keskuse kõnniteede rookimist

Samuti ei leitud raha, et hakata esialgu lumest puhastama tasulise parkimisala kõnniteid, nagu soovis erakond Isamaa. Siiski lepiti kokku kõnniteede lumest puhastamine Pärnu tasulise parkimise ala ühes tsoonis.

Isamaa ettepanek, et Pärnu linn hakkaks sel talvel terves tasulise parkimise alas ise kõnniteid puhastama, ei läinud läbi. Koalitsioonipartnerid Reformierakond ja valimisliit "Pärnu ühendab" ei olnud nõus võtma uusi suuri püsikulusid.

Samuti poldud nõus Isamaa ettepanekuga rahastada kõnniteede puhastamist parkimistasudena laekunud rahast, sest see on ette nähtud investeeringuteks taristusse ja mitte teehooldeks.

Küll lepiti kokku, et linn hakkab sel talvel kõnniteid puhastama tasulise parkimise kolmest piirkonnast ühes ehk vanalinna tsoonis. Kuna piirkonnas on bussiliiklusega teid, mida linn juba ise puhastab, tähendab see linnale vaid paari kilomeetri jagu puhastatavate tänavate lisandumist.

Reformierakonda kuuluv Pärnu abilinnapea Irina Talviste rääkis, et kõnniteed tavaliselt ei ole lihtsad ja kerged lükkamised nagu sõiduteed: "Täna me oleme arvestanud, et 2025. aastal lisavahendid, mis praegu on pandud selle täiendava kulu tekitamise katteks on 20 000 ja kui me hakkame seda jaanuaris peale eelarve vastuvõtmist lükkama kuni kevadeni, siis näeme ära, mis see tegelik kulu tuleb."

Talviste sõnul jäetakse lisanduva kõnniteehoolde kulu katmiseks sel aastal ära projekt "Värvid linna", millega toetati ehitiste värvimist.

Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni liige Siim Suursild ütles, et kuigi kokkuleppele jõuti, on Isamaa eesmärk endiselt, et lumi saaks kõnniteedelt ära lükatud kogu linnas.

"Seekord saavutasime selle kokkuleppe ja eks seda oli ka keerukas meil edasi suruda, sest koalitsioonipartnerite vahel valitses päris tõsine erimeelsus. Erinevad arusaamad eelarvekäsitlusest, et kas valada raha betooni või võtta püsikulusid," ütles Suursild. "Meie leiame, et see on hügieeni küsimus, et linn oleks korras."

Linnavalitsus arvutas eelmisel aastal välja, et kogu Pärnu tasulise parkimise piirkonnas maksakaks kõnniteede lumest puhastamine 300-350 tuhat eurot.

Siim Suursilla hinnangul võiks üle sajamiljonilise eelervega omavalitsus selle summa leida.

Opositsiooni kuuluva Keskerakonna Pärnumaa piirkonna juht Avo Keel ütles, et ka Keskerakond pooldab kõnniteede puhastamist terves linnas. Samuti opositsiooni kuuluva EKRE fraktsiooni esimees Robert Kiviselg ütles, et ka nemad toetavad Isamaa eesmärki.