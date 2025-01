USA finantshiiglased tahavad üha vähem võidelda kliimamuutuste vastu

BlackRock teatas neljapäeval oma investoritele, et firma lahkus ühendusest Net Zero Asset Managers. Tegemist on ühendusega, mille liikmete eesmärk on saada 2050. aastaks heitmevabaks, vahendas Financial Times.

Kõik kuus USA suurimat panka JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo ja Goldman Sachs lahkusid sarnasest pankade ühendusest Net-Zero Banking Alliance.

Konservatiivsed poliitikud on varem süüdistanud BlackRocki ja teisi finantshiiglasi vasakpoolse poliitika elluviimises. Konservatiivid on algatanud kohtuasju, korraldanud regulatiivseid uurimisi.

20. jaanuaril naaseb Valgesse Majja veel Donald Trump, viimastel valimistel saavutasid vabariiklased ka kontrolli kongressi üle. USA ülemkohtus on samuti jäme ots konservatiivsete kohtunike käes.

Keskkonnakaitsjad väljendasid samas pettumust, et Blackrock kaotab huvi keskkonnaga seotud küsimuste vastu. Kliimaaktivistid leidsid, et ärihaid pole heitkoguste vähendamisega kunagi tõsiselt tegelenud.

Rühma Public Citizen kliimapoliitika juht Tracey Lewis ütles, et finantshiiglaste kliimameelsus oli turunduslik trikk.

"Täna tuleb tõde välja, kõik need ettevõtted üritavad sissetulevat (Trumpi) administratsiooni rahustada," märkis Tracey Lewis.