Enefit Poweri juht: Auvere õlitehase ehitus on lõpusirgel

Enefit Poweri uue põlevkiviõlitehase ehitus on lõpusirgel, ütles ettevõtte juhatuse esimees Lauri Karp. Tehase ehitust on seganud nii kohtuasjad kui ka kompleksloa hankimise protsess.

Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Power teatas lõppenud aasta novembris, et kavatseb Auveresse rajatava Enefit 280-2 õlitehase käivitada 2025. aasta alguses.

Aasta alguses kinnitas ettevõtte juhatuse esimees Lauri Karp ERR-ile, et ehitus on lõpusirgel ning toimub seadmete paigaldus ja seadistamine.

"Tehase seadmete paigaldus on planeeritud lõppema 2025. aasta esimeses kvartalis," sõnas Karp. "Sellele järgneb külmkäivitus, mis on kontrolliv tegevus. Kui külmkäivitus on edukalt läbitud, siis on turvaline alustada seadmete tegelikku kuumkäivitamist ehk süsteemi lisatakse kütust. Käivitamise järgselt algab mitme-etapiline testimise ning tehase seadistamise protsess, mille eduka läbimise tulemusel jõuame lõpuks täisvõimsuseni."

Karp täpsustas, et ligikaudu 30 protsenti süsteemidest on valmis kuumkäivituseks ja 70 protsendi osas on vaja veel tööd lõpetada.

Tehase toodang on täisvõimsusel töötades ligikaudu 268 000 tonni vedelkütust aastas ning tehasega on seotud otseselt ja kaudselt kokku kuni 500 töökohta, ütles Karp.

"Lisaks on Eesti elektri varustuskindlus ja õlitööstus tihedalt omavahel seotud," sõnas Karp. "Õlitööstuse kõrvaltoode uttegaas on oluline kütus tahke põlevkivi asendamisel. Samuti võimaldab õlitööstus hoida läbi mahu efekti ka põlevkivi hinda suhteliselt stabiilsena, mis omakorda aitab põlevkivijaamadega varustuskindluse tagamise hinda madalamal hoida."

Kohtuvaidlus uue õlitehase üle kestab

Eesti Energia pani uuele Enefiti õlitehasele nurgakivi 2021. aasta novembris. Õlitehase ehituse üle käidi tuliseid vaidlusi 2023. aastal, lõpuks otsustas toonane valitsus, et seadust muudetakse nii, et anda saab ka tähtajalisi komplekslube, mis tähendas, et Enefit Power sai õlitehase uue ehitusloa taotluse sisse anda.

Toona kliimaministri ametis olnud Kristen Michal ütles, et õlitehas saaks praeguste kliimaeesmärkide kehtides toimetada aastani 2035.

Tingimuseks jäi, et keskkonnakompleksluba saab olema tähtajaline ning keskkonnaamet andis Enefit Poweri õlitehasele kümneks aastaks loa tingimusel, et ettevõte liigub samm-sammult keskkonnamõju vähendamise suunas.

Õlitehasele andud kompleksloa vaidlustas kohtus MTÜ Loodusvõlu, kellele kohus andis esialgse õiguskaitse. 2024. aasta juulis tühistas Tallinna halduskohus esialgse õiguskaitse, mis tähendas, et õlitehas saab kohtuvaidluse ajal töötada.