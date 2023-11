Valitsus otsustas õlitehasele soodsa seadusemuudatuse kasuks

Valitsuskabinet tegi neljapäeva õhtul kabinetiistungil põhimõttelise otsuse, et seadust muudetakse nii, et tulevikus saab anda tähtajalisi komplekslube, mis tähendab, et Enefit Power saab õlitehase uue ehitusloa taotluse sisse anda.

Kliimaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et valitsuskabinet leppis kokku, et keskkonnamõjude hinnang saab olema tähtajaline ning et parlamenti saadetakse tööstusheitme seaduse muudatus, mille järgi saab tulevikus anda tööstustele tähtajalisi komplekslube. Tema sõnul liidetakse seadusmuudatuseelnõu riigieelarve eelnõudega, et see parlamendis "hea tempoga" ära menetleda.

"Kui see keskkonnamõjude hinnang on tähtajaliselt antud, siis üsna lähinädalatel saab Enefit Power asuda omavalitsusega koostööle, et uut ehitusluba saada ja oma sammudega edasi minna," lausus Michal.

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on õlitehase keskkonnamõju hindamine põhimõtteliselt valminud. "Keskkonnaaamet peab selle veel heaks kiitma ja kui see on heaks kiidetud, siis peaks saama ka kohalik omavalitsus uuesti kaaluda uue ehitusloa andmist," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Võrklaev lisas, et soov oleks, et ehitusloa saaks välja anda enne 12. detsembrit. "Kompleksluba, mis on vaja tehase käivitamiseks, see võtab umbes pool aastat aega, et kui selle saab välja anda, siis saab ka tehase käivitada," lisas Võrklaev.

Narva-Jõesuu linnavalitsus on varem öelnud, et loodab õlitehase uue ehitusloa väljastada mõne nädalaga.

Michali sõnul on praegune hinnang, et õlitehas saaks praeguste kliimaeesmärkide kehtides toimetada aastani 2035.

"Meie vaates kliimaeesmärgid, mis on eri valitsuse ajal kokku lepitud, ütlevad lihtsalt, et kui saastavamad tegevused, mille alla ka õlitehas kuulub, ei tõmba koomale, siis me ei suuda eesmärke täita või peavad muud valdkonnad ebaproportsionaalselt rohkem koomale tõmbama. Seega on õlitehasel toimetamise lootust praeguste eesmärkidega aastani 2035, on meie hinnang. Peale seda peab tehnoloogiline protsess liikuma madalama heitme suunas. (Enefit Poweri omanik) Eesti Energia on öeldud, et selles suunas püüavad liikuda," lausus Michal.

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeva keskpäeval valitsuse konverentsil, et mitte ükski praegu valitsuses olev erakond ei olnud omal ajal tollase valitsuse otsuse juures ehitada õlitehas ning tänased võimuparteid olid hoopis selle vastu.

Kuivõrd Enefit Poweri õlitehasesse on juba investeeritud eelmiste valitsuste otsustega sadu miljoneid eurosid, on peaministri sõnul kolm valikut: lõpetada tehase ehitus- ja arendustööd, need edasi lükata kliimaseaduse vastuvõtmiseni või muuta seadust, et anda õlitehasele tähtajaline kompleksluba.

"Kui me selle tehasega praegu niimoodi edasi minna, et ta mahuks kliimaeesmärkidesse, muuta seadust selliselt, siis meil on aega 2035. aastani tekitada sinna alternatiivsed töökohad," lisas Kallas.

Riigikohus tühistas 11. oktoobril Eesti Energia kontserni kuuluvale Enefit Powerile õlitehase rajamiseks antud ehitusloa, sest loa andmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel. Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on üle 65 protsendi 353 miljoni euro suurusest investeeringust Auvere õlitehase ehitusse juba tehtud.