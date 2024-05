Keskkonnaamet andis Enefitile õlitehase töölepanekuks tähtajalise loa

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius ütles, et Eestis esmakordselt kompleksloale pandud aegumistähtaeg on oluline meede keskkonnamõjude leevendamiseks.

"Tehase töö alustamiseks vajalik kompleksluba seab tootmisele kohustuse kasutada parimat võimalikku tehnikat ja järgida heite piirväärtusi. Kliimaeesmärkide täitmise tagab Euroopas hästi toimiv süsinikuheite kauplemise süsteem. Kui õlitehas tööd alustab, peab see osalema Euroopa Liidu süsinikukaubanduse süsteemis ning oma heitega kehtestatud piiridesse mahtuma," lausus Kosenkranius.



Otsuse ettevalmistamise käigus hindas keskkonnaamet mõju nii kliimaeesmärkide täitmisele, Natura 2000 aladele, kaitstavatele loodusobjektidele ja välisõhu kvaliteedile, aga ka fenoolvee, reovee käitluse ning avariisündmustega seotud riske ning tegevuse vastavust parimale võimalikule tehnikale. Tehase võimalikku keskkonnamõju hinnates oli võimalik toetuda juba Auveres töötava tehase analoogiale.

Kosenkraniuse sõnul on uuel õlitootmise üksusel kahtlemata olemas negatiivne keskkonnamõju.

"Aga kui lähtume vaatenurgast, et väga saastav fossiilse kütuse põletamine asendub märksa keskkonnasõbralikuma keemiatööstusega, siis on see keskkonna seisukohalt samm õiges suunas," lisas ta.

Kosenkranius ütles, et amet lähtus luba välja andes eesmärgist soodustada majanduse liikumist süsinikuneutraalse tootmise suunas.

"Kui reeglina antakse keskkonnakompleksluba välja tähtajatult, siis Enefit õlitööstusele otsustas keskkonnaamet anda tähtajalise keskkonnakompleksloa. Luba näeb ette, et 10 aasta perspektiivis peab ettevõte oluliselt vähendama oma kliimamõju ning süsinikuheidet, sealjuures jätkama arendustegevustega, et tulevikus võtta kasutusele veelgi keskkonnasõbralikumad tehnoloogiad," sõnas keskkonnaameti peadirektori asetäitja.



Kompleksloa tähtaja möödumisel tuleb tehase töö jätkamiseks taotleda uut luba.

Keskkonnakomplekslubasid annab keskkonnaamet suure keskkonnaohuga tööstuslikele tegevustele selleks, et ennetada ja vähendada kaasnevaid keskkonnamõjusid. Kompleksloa eesmärk on tagada vee, õhu ja pinnase kaitse.

Enefit Power plaanib uue õlitehase käivitada selle aasta lõpus. Praeguse seisuga läheb tehas maksma 368 miljonit eurot.